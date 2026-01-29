https://news.day.az/azerinews/1812684.html “Qarabağ” Bakıya qayıtdı - FOTO - VİDEO Ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin sonuncu oyununda "Liverpula"a 0:6 hesabı ilə məğlub olsa da, pley-off mərhələsinə vəsiqəni təmin edən "Qarabağ" Bakıya qayıdıb. Day.Az "Qafqazino"ya istinadən xəbər verir ki, Ağdam klubunu Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında çox sayda azarkeş və media nümayəndələri qarşılayıb.
“Qarabağ” Bakıya qayıtdı - FOTO - VİDEO
Ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin sonuncu oyununda "Liverpula"a 0:6 hesabı ilə məğlub olsa da, pley-off mərhələsinə vəsiqəni təmin edən "Qarabağ" Bakıya qayıdıb.
Day.Az "Qafqazino"ya istinadən xəbər verir ki, Ağdam klubunu Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında çox sayda azarkeş və media nümayəndələri qarşılayıb.
Fotoqrafımız Pərvin Zeynalın lentə aldığı həmin görüntüləri təqdim edirik:
