https://news.day.az/azerinews/1812698.html “Arka Sokaklar”da gözlənilməz AYRILIQ - FOTO "Kanal D"də yayımlanan uzunömürlü "Arka Sokaklar" serialında ayrılıq yaşanacaq. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, layihədə "Cevher" obrazını canlandıran aktyor Nail Kırmızıgül serialla vidalaşır. Personajın süjet xətti üzrə ölərək ekran işindən ayrılacağı bildirilir.
“Arka Sokaklar”da gözlənilməz AYRILIQ - FOTO
"Kanal D"də yayımlanan uzunömürlü "Arka Sokaklar" serialında ayrılıq yaşanacaq.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, layihədə "Cevher" obrazını canlandıran aktyor Nail Kırmızıgül serialla vidalaşır. Personajın süjet xətti üzrə ölərək ekran işindən ayrılacağı bildirilir.
Qeyd edək ki, serialın baş rollarında Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar və Ebru Cündübeyoğlu yer alır. Ayrılığın yaxın bölümlərdə emosional anlarla yadda qalacağı gözlənilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре