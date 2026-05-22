Azərbaycan və Tacikistan arasında ticarət dövriyyəsi iki dəfədən çox artıb - Nazir müavini
Cari ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan ilə Tacikistan arasında ticarət dövriyyəsi əhəmiyyətli artım nümayiş etdirərək illik müqayisədə iki dəfədən çox artıb və 8,5 milyon ABŞ dollarını ötüb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Ələkbərov Bakıda keçirilən Azərbaycan-Tacikistan biznes forumu çərçivəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, müsbət dinamikaya baxmayaraq, mövcud göstəricilər hələ də iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın real potensialını tam əks etdirmir.
"Biz ticarət dövriyyəsində artım müşahidə edirik, lakin iqtisadiyyatlarımızın potensialını nəzərə alsaq, bu göstərici mümkün səviyyədən aşağı olaraq qalır", - deyə o qeyd edib.
S.Ələkbərov vurğulayıb ki, ticarətin əsas hissəsi Azərbaycanın ixracının payına düşür, eyni zamanda tədarüklərin şaxələndirilməsi və qarşılıqlı ticarətin strukturunun genişləndirilməsi üçün əhəmiyyətli potensial mövcuddur.
Nazir müavini qeyd edib ki, Azərbaycan və Tacikistan bir-birini tamamlayan iqtisadiyyatlara malikdir ki, bu da gələcək artım üçün zəmin yaradır.
"Azərbaycan ilə Tacikistan arasında siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı əhatə edən təxminən 90 ikitərəfli sənəd qüvvədədir", - deyə o əlavə edib.
S.Ələkbərovun sözlərinə görə, formalaşmış müqavilə-hüquq bazası münasibətlərin dayanıqlı inkişafını və əməkdaşlığın proqnozlaşdırıla bilənliyini təmin edir. 2024-cü ilin may ayında imzalanmış strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə xüsusi əhəmiyyət daşıyır və uzunmüddətli qarşılıqlı fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edir.
Nazir müavini vurğulayıb ki, bu baza ticarət, investisiyalar və sənaye kooperasiyası sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə imkan yaradır.
Qeyd edək ki, bu gün Bakıda iki ölkənin dövlət qurumları və işgüzar dairələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycan-Tacikistan biznes forumu keçirilir. Forum çərçivəsində ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri, investisiya imkanları, sənaye kooperasiyası və Azərbaycan ilə Tacikistan sahibkarları arasında əlaqələrin inkişafı müzakirə olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре