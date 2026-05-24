Qılıncoynatma üzrə Bakı birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib
Azərbaycan Texniki Universitetinin qılıncoynatma zallarında yeniyetmələr və gənclər arasında Bakı birinciliyi keçirilib.
Day.Az Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, iki gün davam edən yarışda sablya və şpaqa növləri üzrə qaliblər müəyyənləşib.
Yarışın sonunda qalib və mükafatçılar diplom və medallarla təltif olunublar.
Sablya
Yeniyetmə qızlar
1. İrina Lobas
2. Viktoriya Lazareva
3. Zəhra Xəlilova, Cahan Sadıxova
Yeniyetmə oğlanlar
1. Nəcəf Şabanlı
2. Əbdülmalik Nəsibzadə
3. David Dametov, Sultan Sultanov
Gənc qızlar
1. Leyla Əhmədova
2. Ayan Ağasıyeva
3. Fərəh Abasova, İrina Lobas
Gənc oğlanlar
1. Abbas Hüseynov
2. Nahid Məmmədli
3. Səid Sultanlı, Timur Husnaddinov
Şpaqa
Yeniyetmə qızlar
1. Mirnuray Abasova
2. Aydan Atakişiyeva
3. Jasmin Əliyeva, Esnad Mirzəyeva
Yeniyetmə oğlanlar
1. Rəhman Məmmədov
2. Bəhram Əliyev
3. Ağamusa Məmmədov, İbrahim İmirzayev
Gənc qızlar
1. Xədicə Həsənli
2. Mirnuray Abasova
3. Nəzrin Mehdiyeva, Jasmin Əliyeva
Gənc oğlanlar
1. Oruc Misirzadə
2. Mirxətai Məmmədov
3. Emin Səfərbəyov, Rəhman Məmmədov.
