Qılıncoynatma üzrə Bakı birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

Azərbaycan Texniki Universitetinin qılıncoynatma zallarında yeniyetmələr və gənclər arasında Bakı birinciliyi keçirilib.

Day.Az Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, iki gün davam edən yarışda sablya və şpaqa növləri üzrə qaliblər müəyyənləşib.

Yarışın sonunda qalib və mükafatçılar diplom və medallarla təltif olunublar.

Sablya

Yeniyetmə qızlar

1. İrina Lobas

2. Viktoriya Lazareva

3. Zəhra Xəlilova, Cahan Sadıxova

Yeniyetmə oğlanlar

1. Nəcəf Şabanlı

2. Əbdülmalik Nəsibzadə

3. David Dametov, Sultan Sultanov

Gənc qızlar

1. Leyla Əhmədova

2. Ayan Ağasıyeva

3. Fərəh Abasova, İrina Lobas

Gənc oğlanlar

1. Abbas Hüseynov

2. Nahid Məmmədli

 

3. Səid Sultanlı, Timur Husnaddinov

Şpaqa

Yeniyetmə qızlar

1. Mirnuray Abasova

2. Aydan Atakişiyeva

3. Jasmin Əliyeva, Esnad Mirzəyeva

Yeniyetmə oğlanlar

1. Rəhman Məmmədov

2. Bəhram Əliyev

3. Ağamusa Məmmədov, İbrahim İmirzayev

Gənc qızlar

1. Xədicə Həsənli

2. Mirnuray Abasova

3. Nəzrin Mehdiyeva, Jasmin Əliyeva

Gənc oğlanlar

1. Oruc Misirzadə

2. Mirxətai Məmmədov

3. Emin Səfərbəyov, Rəhman Məmmədov.