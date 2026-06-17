Prezident İlham Əliyev səhiyyə işçilərini təltif edib
Prezident İlham Əliyev səhiyyə işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, sərəncamda bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:
3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə
Cavadov Emin Ağacavad oğlu
Cəmilov Rüfət Rüstəm oğlu
Ələkbərov Cəbrayıl Ələkbər oğlu
Hacıyeva Adilə Sabir qızı
İslamzadə Fuad İslam oğlu
Kosayev Cəmaləddin Valeh oğlu
Nəbiyev Nizami Nəbi oğlu
"Tərəqqi" medalı ilə
Abuşov Nəsrəddin Sədrəddin oğlu
Ağayev Elşən Ələm oğlu
Ağayeva Naidə Rüstəm qızı
Əhmədova Çiçək Məmməd qızı
Əlicabarova Ulduz İsrafil qızı
Əliyev Eyub Məmmədrza oğlu
Əliyeva Kifayət Hüseyn qızı
Əlləmova Firəngiz Aşur qızı
Əzimov Nazim Kərim oğlu
Hacıyev Elxan Sərxan oğlu
Hüseynov Sahib Əhməd oğlu
Xasiyev Arif İsfəndiyar oğlu
İbadov Samir Əlixas oğlu
Kazımi Mircəlal Mirkazım oğlu
Qafarova Ellada Bəxtiyar qızı
Qarayeva Yaqut Fəxrəddin qızı
Quliyeva Yeganə Yadulla qızı
Qurbanova Züleyxa Hacıbaba qızı
Mahalov İslam Şərif oğlu
Məmmədova Sevda Faxrət qızı
Muradov Nəsir Şadı oğlu
Seyidova Leyla Miryasin qızı
Şəbiyeva Gülnarə Daməd qızı.
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