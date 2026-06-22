7 günlük hava proqnozu AÇIQLANDI - Ayın 26-dan yağışlar BAŞLAYIR
Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında növbəti 7 gün ərzində hava şəraitində dəyişkənlik müşahidə olunacaq.
Day.Az xəbər verir ki, həftənin ilk günlərində paytaxtda əsasən sabit və isti hava şəraiti hökm sürəcək, daha sonra isə yağışlı və küləkli hava ilə əvəzlənəcək.
İyunun 22-si və 23-də Bakıda hava əsasən günəşli olacaq, gündüz temperaturu 26-27°C, gecə isə 21-22°C civarında dəyişəcək.
İyunun 24-25-də isti hava davam edəcək və temperaturun 29°C-yə qədər yüksələcəyi gözlənilir. Bu günlərdə ultrabənövşəyi şüalanmanın yüksək olacağı səbəbindən vətəndaşlara günəşdən qorunma tədbirləri görmək tövsiyə edilir.
İyunun 26-dan etibarən isə hava şəraitində dəyişikliklər başlayacaq, buludluluğun artacağı və qısamüddətli yağışların müşahidə olunacağı proqnozlaşdırılır.
İyunun 27-28-də isə Bakıda leysan xarakterli yağışlar, şimşək və güclü şimal küləyi gözlənilir. Temperaturun bu günlərdə 23°C-yə qədər enəcəyi, gecə saatlarında isə 19°C ətrafında dəyişəcəyi bildirilir.
Sinoptiklərin məlumatına əsasən, küləyin sürəti həftə sonu saatda 40 km-ə qədər güclənə bilər. Aidiyyəti qurumlar sakinləri və sürücüləri hava şəraitində gözlənilən dəyişikliklərə qarşı ehtiyatlı olmağa çağırıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре