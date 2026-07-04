https://news.day.az/azerinews/1845928.html Sumqayıtda gənc qız çimərlikdə boğuldu Sumqayıtda 20 yaşlı qadın dənizdə boğulub. Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyulun 3-də Sahil küçəsində yerləşən çimərlikdə baş verib. Məlumata görə, 20 yaşlı şəhər sakini Məryəm Kamil qızı İsmayılovanın meyiti sudan çıxarılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Sumqayıtda gənc qız çimərlikdə boğuldu
Sumqayıtda 20 yaşlı qadın dənizdə boğulub.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyulun 3-də Sahil küçəsində yerləşən çimərlikdə baş verib.
Məlumata görə, 20 yaşlı şəhər sakini Məryəm Kamil qızı İsmayılovanın meyiti sudan çıxarılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре