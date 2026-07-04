Sumqayıtda gənc qız çimərlikdə boğuldu

Sumqayıtda 20 yaşlı qadın dənizdə boğulub.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyulun 3-də Sahil küçəsində yerləşən çimərlikdə baş verib.

Məlumata görə, 20 yaşlı şəhər sakini Məryəm Kamil qızı İsmayılovanın meyiti sudan çıxarılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.