https://news.day.az/azerinews/1845943.html Yasamalda hərəkət edən bütün sürücülərə XƏBƏRDARLIQ Paytaxtın Yasamal rayonunda, Kamil Rəhimov küçəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasının qarşısında yol piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş pilləkənlə bitir. Day.Az xəbər verir ki, sakinlər bildirirlər ki, ərazini yaxşı tanımayan bəzi sürücülər pilləkəni vaxtında fərq etmədikləri üçün burada yol-nəqliyyat hadisələri baş verir.
Yasamalda hərəkət edən bütün sürücülərə XƏBƏRDARLIQ
Paytaxtın Yasamal rayonunda, Kamil Rəhimov küçəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasının qarşısında yol piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş pilləkənlə bitir.
Day.Az xəbər verir ki, sakinlər bildirirlər ki, ərazini yaxşı tanımayan bəzi sürücülər pilləkəni vaxtında fərq etmədikləri üçün burada yol-nəqliyyat hadisələri baş verir.
Onların sözlərinə görə, bu cür qəzalar dəfələrlə yaşanıb və ətrafda yaşayanlar tez-tez hadisə yerinə gələrək sürücülərə kömək edirlər. Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti isə problemin həlli məqsədilə həmin ərazidə qoruyucu dirəklərin quraşdırılacağını açıqlayıb.
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