Dərini zədələmədən qaralmaq üçün əsas qaydalar
Yayda sağlam və bərabər qaralmaq üçün günəşə çıxmazdan əvvəl dərini zərif pilinq və nəmləndirmə ilə hazırlamaq tövsiyə olunur.
Day.Az xəbər verir ki, bu, qaralmanın daha bərabər olmasına və dərinin qabıqlanmasının qarşısını almağa kömək edir.
Qaralma zamanı SPF tərkibli günəşdən qoruyucu kremdən istifadə vacibdir. Mütəxəssislər kremi hər iki saatdan bir və ya hər çimmədən sonra yeniləməyi, həmçinin günəşə səhər saat 11:00-a qədər və axşam 16:00-dan sonra çıxmağı məsləhət görürlər.
Beta-karotin, likopin və antioksidantlarla zəngin qidalar dərinin qorunmasına və qaralmanın daha sağlam görünməsinə dəstək verir. Bu qaydalara əməl etmək günəş yanıqları, piqmentasiya və dərinin vaxtından əvvəl qocalması riskini azaltmağa kömək edir.
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