Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı

Cari həftənin yekunlarına əsasən, Azərbaycanda (31,1034768 qram) qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 216,257 manat və ya 3,1 faiz artıb.

Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, bir troya unsiyası qızılın orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 66,4249 manat və ya 0,9 faiz azalaraq 6 886,4943 manat təşkil edib.

Qızılın bir troya unsiyasının qiyməti

22 iyun

7107.2580

29 iyun

6889.2160

23 iyun

7001.5010

30 iyun

6775.8090

24 iyun

6908.1795

1 iyul

6759.4465

25 iyun

6794.7385

2 iyul

6902.5270

26 iyun

-

3 iyul

7105.4730

Həftəlik orta qiymət

6952.9192

Həftəlik orta qiymət

6886.4943

Həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti 7,0916 manat və ya 7,2 faiz artıb.

Bir troya unsiyası gümüşün həftəlik orta qiyməti ötən həftə ilə müqayisədə 4,22548 manat və ya 4 faiz azalaraq 100,6515 manat təşkil edib.

Gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti

22 iyun

111.3220

29 iyun

99.0046

23 iyun

106.3733

30 iyun

98.0169

24 iyun

103.9159

1 iyul

98.0346

25 iyun

97.8968

2 iyul

102.1053

26 iyun

-

3 iyul

106.0962

Həftəlik orta qiymət

104.877

Həftəlik orta qiymət

100.6515

Həftə ərzində Azərbaycanda bir troya unsiyası platinin qiyməti 88,162 manat və ya 3,2 faiz artıb.

 

Bir troya unsiyası platinin orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 52,6201 manat və ya 1,9 faiz azalaraq 2 770,3455 manat təşkil edib.

Platinin bir troya unsiyasının qiyməti

22 iyun

2832.9140

29 iyun

2731.8150

23 iyun

2792.5475

30 iyun

2669.9860

24 iyun

2780.9620

1 iyul

2621.9610

25 iyun

2674.9585

2 iyul

2744.8880

26 iyun

-

3 iyul

2819.9770

Həftəlik orta qiymət

2770.3455

Həftəlik orta qiymət

2717.7254

Həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti 155,72 manat və ya 5,7 faiz artıb.

Bir troya unsiyası palladiumun orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 2,4238 manat və ya 0,1 faiz artaraq 2 089,5074 manat təşkil edib

Palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti

22 iyun

2155.6425

29 iyun

2060.9950

23 iyun

2107.3965

30 iyun

2076.4395

24 iyun

2085.3730

1 iyul

2041.4110

25 iyun

1999.9225

2 iyul

2089.9460

26 iyun

-

3 iyul

2178.7455

Həftəlik orta qiymət

2087.0836

Həftəlik orta qiymət

2089.5074

Qeyd edək ki, Azərbaycanda 26 İyun - Silahlı Qüvvələr Günü qeyri-iş günü olduğundan, həmin tarix üçün göstəricilər dərc olunmayıb.