Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı
Cari həftənin yekunlarına əsasən, Azərbaycanda (31,1034768 qram) qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 216,257 manat və ya 3,1 faiz artıb.
Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, bir troya unsiyası qızılın orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 66,4249 manat və ya 0,9 faiz azalaraq 6 886,4943 manat təşkil edib.
|
Qızılın bir troya unsiyasının qiyməti
|
22 iyun
|
7107.2580
|
29 iyun
|
6889.2160
|
23 iyun
|
7001.5010
|
30 iyun
|
6775.8090
|
24 iyun
|
6908.1795
|
1 iyul
|
6759.4465
|
25 iyun
|
6794.7385
|
2 iyul
|
6902.5270
|
26 iyun
|
-
|
3 iyul
|
7105.4730
|
Həftəlik orta qiymət
|
6952.9192
|
Həftəlik orta qiymət
|
6886.4943
Həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti 7,0916 manat və ya 7,2 faiz artıb.
Bir troya unsiyası gümüşün həftəlik orta qiyməti ötən həftə ilə müqayisədə 4,22548 manat və ya 4 faiz azalaraq 100,6515 manat təşkil edib.
|Gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti
|
22 iyun
|
111.3220
|
29 iyun
|
99.0046
|
23 iyun
|
106.3733
|
30 iyun
|
98.0169
|
24 iyun
|
103.9159
|
1 iyul
|
98.0346
|
25 iyun
|
97.8968
|
2 iyul
|
102.1053
|
26 iyun
|
-
|
3 iyul
|
106.0962
|
Həftəlik orta qiymət
|
104.877
|
Həftəlik orta qiymət
|
100.6515
Həftə ərzində Azərbaycanda bir troya unsiyası platinin qiyməti 88,162 manat və ya 3,2 faiz artıb.
Bir troya unsiyası platinin orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 52,6201 manat və ya 1,9 faiz azalaraq 2 770,3455 manat təşkil edib.
|Platinin bir troya unsiyasının qiyməti
|
22 iyun
|
2832.9140
|
29 iyun
|
2731.8150
|
23 iyun
|
2792.5475
|
30 iyun
|
2669.9860
|
24 iyun
|
2780.9620
|
1 iyul
|
2621.9610
|
25 iyun
|
2674.9585
|
2 iyul
|
2744.8880
|
26 iyun
|
-
|
3 iyul
|
2819.9770
|
Həftəlik orta qiymət
|
2770.3455
|
Həftəlik orta qiymət
|
2717.7254
Həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti 155,72 manat və ya 5,7 faiz artıb.
Bir troya unsiyası palladiumun orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 2,4238 manat və ya 0,1 faiz artaraq 2 089,5074 manat təşkil edib
|Palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti
|
22 iyun
|
2155.6425
|
29 iyun
|
2060.9950
|
23 iyun
|
2107.3965
|
30 iyun
|
2076.4395
|
24 iyun
|
2085.3730
|
1 iyul
|
2041.4110
|
25 iyun
|
1999.9225
|
2 iyul
|
2089.9460
|
26 iyun
|
-
|
3 iyul
|
2178.7455
|
Həftəlik orta qiymət
|
2087.0836
|
Həftəlik orta qiymət
|
2089.5074
Qeyd edək ki, Azərbaycanda 26 İyun - Silahlı Qüvvələr Günü qeyri-iş günü olduğundan, həmin tarix üçün göstəricilər dərc olunmayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре