https://news.day.az/azerinews/1846022.html "Arzum"un həyat yoldaşı Denis danışdı - VİDEO "Arzum 9999" ləqəbli tiktoker İlduzə Hacıyevanın həyat yoldaşı Denis canlı yayımda bəzi açıqlamalar verib. Day.Az xəbər verir ki, Denis İlduzə ilə küsülü olmadığını, amma yollarının birdəfəlik ayrıldığını deyib. O, canlı yayımda izləyicilərin suallarını cavablandırıb və canlını 6000 nəfərin izlədiyini söyləyib.
"Arzum"un həyat yoldaşı Denis danışdı - VİDEO
"Arzum 9999" ləqəbli tiktoker İlduzə Hacıyevanın həyat yoldaşı Denis canlı yayımda bəzi açıqlamalar verib.
Day.Az xəbər verir ki, Denis İlduzə ilə küsülü olmadığını, amma yollarının birdəfəlik ayrıldığını deyib.
O, canlı yayımda izləyicilərin suallarını cavablandırıb və canlını 6000 nəfərin izlədiyini söyləyib.
Həmin videonu təqdim edirik:
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