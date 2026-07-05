https://news.day.az/azerinews/1846047.html Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bir sıra reyslərdə gecikmələr və ya təxirə salınmalar nəzərdə tutulur "Azərbaycan Hava Yolları"nın Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə 5 iyul 2026-cı il tarixinə planlaşdırılan bir sıra reyslərində Naxçıvanda hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən gecikmələr və ya təxirə salınmalar nəzərdə tutulur. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AZAL-ın Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bir sıra reyslərdə gecikmələr və ya təxirə salınmalar nəzərdə tutulur
"Azərbaycan Hava Yolları"nın Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə 5 iyul 2026-cı il tarixinə planlaşdırılan bir sıra reyslərində Naxçıvanda hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən gecikmələr və ya təxirə salınmalar nəzərdə tutulur.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AZAL-ın Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
"Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı bütün qərarları sərnişinlərin və ekipajın təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə qəbul edir və beynəlxalq aviasiya təhlükəsizliyi standartlarına uyğun şəkildə həyata keçirir", - deyə məlumatda bildirilir.
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