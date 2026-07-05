Trek velosipedi üzrə Azərbaycan millisi Avropa çempionatında çıxış edəcək
İyulun 7-dən 12-dək Almaniyanın Kottbus şəhərində velosiped idmanının trek növü üzrə gənclər/U-23 yaş kateqoriyalı üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək.
Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasından verilən məlumata görə, 6 gün davam edəcək yarışda baş məşqçi Vladimir Buşanski və məşqçi Elçin Qasımovun rəhbərliyi altında 7 idmançımız çıxış edəcək.
Əsas diqqətçəkən məqam ölkəmizin ilk dəfə gənc qızlar arasında qitə çempionatında təmsil olunmasıdır. Belə ki, Avropa çempionatına yollanan heyətdə Nəzrin İsbəndiyarova da yer alıb.
Digər idmançılara gəlincə, U-23 kateqoriyasında Tural İsrafilov və Maksim Trendelyov, gənc oğlanlar arasında isə Çingiz İsayev, Nihad Xudoyev, Rəhim Nağıyev və Murad Nadirov medallar uğrunda mübarizə aparacaqlar.
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