Şəmkirdə ağıq qəza - ölən və xəsarət alan var

Şəmkirdə ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Hərəkətdə olan "VAZ 2106" ilə "Hyundai" markalı minik maşınları toqquşub.

Nəticədə "VAZ 2106"-nın sürücüsü 1962-ci il təvəllüdlü E.Məmmədov ölüb, xəsarət alan 1 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.