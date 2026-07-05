https://news.day.az/azerinews/1846126.html Şəmkirdə ağıq qəza - ölən və xəsarət alan var Şəmkirdə ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan "VAZ 2106" ilə "Hyundai" markalı minik maşınları toqquşub.
Şəmkirdə ağıq qəza - ölən və xəsarət alan var
Şəmkirdə ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Hərəkətdə olan "VAZ 2106" ilə "Hyundai" markalı minik maşınları toqquşub.
Nəticədə "VAZ 2106"-nın sürücüsü 1962-ci il təvəllüdlü E.Məmmədov ölüb, xəsarət alan 1 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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