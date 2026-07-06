https://news.day.az/azerinews/1846166.html Azərbaycan tamblinqçisi Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub Tamblinq üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Mixail Malkin Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub. Bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından (AGF) məlumat verilib. İdmançı mövsüm ərzində keçirilən Dünya Kuboku mərhələlərində nümayiş etdirdiyi yüksək və sabit nəticələr sayəsində bu uğura imza atıb.
Azərbaycan tamblinqçisi Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub
Tamblinq üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Mixail Malkin Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub.
Bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından (AGF) məlumat verilib.
İdmançı mövsüm ərzində keçirilən Dünya Kuboku mərhələlərində nümayiş etdirdiyi yüksək və sabit nəticələr sayəsində bu uğura imza atıb.
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