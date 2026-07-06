Azərbaycan tamblinqçisi Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub

Tamblinq üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Mixail Malkin Dünya Kuboku seriyasının qalibi olub.

Bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından (AGF) məlumat verilib.

İdmançı mövsüm ərzində keçirilən Dünya Kuboku mərhələlərində nümayiş etdirdiyi yüksək və sabit nəticələr sayəsində bu uğura imza atıb.