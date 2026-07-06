https://news.day.az/azerinews/1846174.html "Brent" ucuzlaşdı Dünya bazarlarında neft nisbətən ucuzlaşıb. Day.Az xəbər verir ki, Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında WTI markalı neftin avqust fyuçersləri 0,02 ABŞ dolları və ya 0,03% ucuzlaşaraq bir barel üçün 68,67 ABŞ dolları olub.
"Brent" ucuzlaşdı
Dünya bazarlarında neft nisbətən ucuzlaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında WTI markalı neftin avqust fyuçersləri 0,02 ABŞ dolları və ya 0,03% ucuzlaşaraq bir barel üçün 68,67 ABŞ dolları olub.
ICE London birjasında isə "Brent" markalı neftin sentyabr fyuçerslərinin qiyməti 0,17 ABŞ dolları və ya 0,24% azalaraq 71,95 ABŞ dollarına enib.
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