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"Brent" ucuzlaşdı

Dünya bazarlarında neft nisbətən ucuzlaşıb. Day.Az xəbər verir ki, Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında WTI markalı neftin avqust fyuçersləri 0,02 ABŞ dolları və ya 0,03% ucuzlaşaraq bir barel üçün 68,67 ABŞ dolları olub.