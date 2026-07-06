"Brent" ucuzlaşdı

Dünya bazarlarında neft nisbətən ucuzlaşıb.

Day.Az xəbər verir ki, Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında WTI markalı neftin avqust fyuçersləri 0,02 ABŞ dolları və ya 0,03% ucuzlaşaraq bir barel üçün 68,67 ABŞ dolları olub.

ICE London birjasında isə "Brent" markalı neftin sentyabr fyuçerslərinin qiyməti 0,17 ABŞ dolları və ya 0,24% azalaraq 71,95 ABŞ dollarına enib.