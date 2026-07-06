https://news.day.az/azerinews/1846180.html Şuşada mədəni müxtəliflik üzrə beynəlxalq konfrans öz işinə başlayıb - FOTO Şuşada "Mədəni və etnik müxtəliflik: tarixin dərsləri, müasir çağırışlar" mövzusunda beynəlxalq konfrans öz işinə başlayıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, konfransda 10 ölkədən nümayəndələr iştirak edirlər.
Şuşada mədəni müxtəliflik üzrə beynəlxalq konfrans öz işinə başlayıb - FOTO
Şuşada "Mədəni və etnik müxtəliflik: tarixin dərsləri, müasir çağırışlar" mövzusunda beynəlxalq konfrans öz işinə başlayıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, konfransda 10 ölkədən nümayəndələr iştirak edirlər.
Konfrans "Mədəni və Etnik Müxtəliflik Mərkəzi" İctimai Birliyi tərəfindən "İpək Yolu" Mədəni-Tarixi Araşdırmalar İctimai Birliyi ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində təşkil olunub.
Konfransda Azərbaycan, ABŞ, Fransa, Litva, Polşa, Çexiya, Almaniya, İsrail, Türkiyə və Gürcüstandan nümayəndələr iştirak edirlər.
Xəbər yenilənəcək
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре