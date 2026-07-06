Şuşada mədəni müxtəliflik üzrə beynəlxalq konfrans öz işinə başlayıb

Şuşada "Mədəni və etnik müxtəliflik: tarixin dərsləri, müasir çağırışlar" mövzusunda beynəlxalq konfrans öz işinə başlayıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, konfransda 10 ölkədən nümayəndələr iştirak edirlər.

Konfrans "Mədəni və Etnik Müxtəliflik Mərkəzi" İctimai Birliyi tərəfindən "İpək Yolu" Mədəni-Tarixi Araşdırmalar İctimai Birliyi ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində təşkil olunub.

Konfransda Azərbaycan, ABŞ, Fransa, Litva, Polşa, Çexiya, Almaniya, İsrail, Türkiyə və Gürcüstandan nümayəndələr iştirak edirlər.

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