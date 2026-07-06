https://news.day.az/azerinews/1846218.html Türkiyədə zəlzələ BAŞ VERİB Türkiyənin Adana vilayətinin Saimbəyli rayonunda 3,5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, məlumatı Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) yayıb. Zəlzələnin ocağı 8,04 kilometr dərinlikdə yerləşib. İlkin məlumata görə, dağıntı və ya xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.
Türkiyədə zəlzələ BAŞ VERİB
Türkiyənin Adana vilayətinin Saimbəyli rayonunda 3,5 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, məlumatı Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) yayıb.
Zəlzələnin ocağı 8,04 kilometr dərinlikdə yerləşib.
İlkin məlumata görə, dağıntı və ya xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.
Hadisə ilə bağlı vəziyyət nəzarətdə saxlanılır.
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