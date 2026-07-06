https://news.day.az/azerinews/1846271.html Yağıntılı hava davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ Azərbaycanın bəzi rayonlarında müşahidə olunan fasilələrlə yağıntılı hava iyulun 9-u gündüzədək davam edəcək. Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir.
Yağıntılı hava davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ
Azərbaycanın bəzi rayonlarında müşahidə olunan fasilələrlə yağıntılı hava iyulun 9-u gündüzədək davam edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, yağışın intensiv olacağı, şimal və qərb rayonlarında isə güclənəcəyi ehtimalı var.
Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından isə qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.
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