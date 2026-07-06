https://news.day.az/azerinews/1846333.html Prezident İlham Əliyev ARDNF-in ötənilki büdcəsinin icrasını təsdiq edib Prezident İlham Əliyev Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 2025-ci il büdcəsinin icrası haqqında Sərəncamı imzalayıb. Day.Az xəbər verir ki, sənəd Azərbaycan Prezidentinin rəsmi saytında dərc olunub. Sərəncama əsasən, ötən il ARDNF-in büdcə gəlirləri 17 milyard 160,4 milyon manat, büdcə xərcləri isə 14 milyard 627,2 milyon manat təşkil edib.
Prezident İlham Əliyev ARDNF-in ötənilki büdcəsinin icrasını təsdiq edib
Prezident İlham Əliyev Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 2025-ci il büdcəsinin icrası haqqında Sərəncamı imzalayıb.
Day.Az xəbər verir ki, sənəd Azərbaycan Prezidentinin rəsmi saytında dərc olunub.
Sərəncama əsasən, ötən il ARDNF-in büdcə gəlirləri 17 milyard 160,4 milyon manat, büdcə xərcləri isə 14 milyard 627,2 milyon manat təşkil edib.
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