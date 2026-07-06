Prezident İlham Əliyev ARDNF-in ötənilki büdcəsinin icrasını təsdiq edib

Prezident İlham Əliyev Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 2025-ci il büdcəsinin icrası haqqında Sərəncamı imzalayıb.

Day.Az xəbər verir ki, sənəd Azərbaycan Prezidentinin rəsmi saytında dərc olunub.

Sərəncama əsasən, ötən il ARDNF-in büdcə gəlirləri 17 milyard 160,4 milyon manat, büdcə xərcləri isə 14 milyard 627,2 milyon manat təşkil edib.