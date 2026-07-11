https://news.day.az/azerinews/1847279.html Məktəbdə yanğın hadisəsi BAŞ VERİB Sabirabad rayonunun Yolçubəyli kəndində məktəbdə yanğın baş verib. Bu barədə Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ümumi sahəsi 150 m² olan birmərtəbəli məktəb binasının yanar konstruksiyaları yanıb. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub.
Məktəbdə yanğın hadisəsi BAŞ VERİB
Sabirabad rayonunun Yolçubəyli kəndində məktəbdə yanğın baş verib.
Bu barədə Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ümumi sahəsi 150 m² olan birmərtəbəli məktəb binasının yanar konstruksiyaları yanıb.
Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub.
Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
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