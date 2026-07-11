Məktəbdə yanğın hadisəsi

Sabirabad rayonunun Yolçubəyli kəndində məktəbdə yanğın baş verib.

Bu barədə Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, ümumi sahəsi 150 m² olan birmərtəbəli məktəb binasının yanar konstruksiyaları yanıb.

Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.