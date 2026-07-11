https://news.day.az/azerinews/1847288.html Xaçmazda avtomobil gölə düşdü: Sürücü öldü Xaçmaz rayonunun Ağyazı Buduq kəndində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, "Opel" markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək gölə düşüb. İlkin məlumata görə, sürücü ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Xaçmazda avtomobil gölə düşdü: Sürücü öldü
Xaçmaz rayonunun Ağyazı Buduq kəndində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, "Opel" markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək gölə düşüb.
İlkin məlumata görə, sürücü ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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