Xaçmazda avtomobil gölə düşdü:

Xaçmaz rayonunun Ağyazı Buduq kəndində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, "Opel" markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək gölə düşüb.

İlkin məlumata görə, sürücü ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.