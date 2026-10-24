https://news.day.az/azerinews/1869160.html İnsanlar yaşlandıqca hisslərini ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər - Psixoloq Rusiyalı psixoloq Yekaterina Molniyanın sözlərinə görə, insanın hisslərini ifadə etmək vərdişi uşaqlıqdan formalaşır. Valideynlərin uşağa münasibəti onun yetkinlik dövründə sevgi və nəvaziş göstərmə tərzinə təsir edir.

İnsanlar yaşlandıqca hisslərini ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər - Psixoloq

Azərbaycanca, 24 октября 2026 05:32 (UTC +04:00) 193
İnsanlar yaşlandıqca hisslərini ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər

Rusiyalı psixoloq Yekaterina Molniyanın sözlərinə görə, insanın hisslərini ifadə etmək vərdişi uşaqlıqdan formalaşır. Valideynlərin uşağa münasibəti onun yetkinlik dövründə sevgi və nəvaziş göstərmə tərzinə təsir edir. Əvvəlki nəsillərdə daha çox gündəlik ehtiyacların qarşılanmasına üstünlük verildiyindən, hissləri açıq ifadə etmək bəzən zəiflik kimi qəbul olunub.

Day.Az-ın məlumatına görə, mütəxəssis bildirib ki, yetkin insanlar çox vaxt darıxdıqlarını, sevgiyə və qucaqlanmağa ehtiyac duyduqlarını demək əvəzinə iş və gündəlik məsələlərdən danışmağa üstünlük verirlər. Bunun səbəblərindən biri sentimental görünmək və ya qarşı tərəfin soyuq reaksiyası ilə üzləşmək qorxusudur.

Psixoloq hesab edir ki, insanlar hisslərini ifadə etməyi öyrənməli və bu vərdişi gündəlik həyatlarında inkişaf etdirməlidirlər. Onun fikrincə, yalnız bayramlarda deyil, adi günlərdə də yaxınlara dəyər verdiyini söyləmək, xoş sözlər demək və nəvaziş göstərmək münasibətləri möhkəmləndirə bilər.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#SAĞLAMLIQ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 06:26 (UTC+04), Спорт 362
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Это интересно 426
В США планируют клонировать собак - Причина 03:31 (UTC+04), В мире 514
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 02:18 (UTC+04), Это интересно 491
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 670
В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО 00:39 (UTC+04), В мире 604
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре 00:18 (UTC+04), Спорт 1 363
Хроника Победы (24.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью французской газете "Фигаро" - ФОТО - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 599
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 657
Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня 23 октября 23:43 (UTC+04), В мире 665
Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам 23 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 541
Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО 23 октября 23:05 (UTC+04), В мире 1 477
В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие! 23 октября 22:53 (UTC+04), Культура 570
Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 23 октября 22:40 (UTC+04), Политика 5 928
США предупредили о возможных протестах в Италии 23 октября 22:30 (UTC+04), В мире 639
Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы 23 октября 22:20 (UTC+04), Политика 4 267
США оштрафовали Air France и KLM 23 октября 22:06 (UTC+04), В мире 1 639
Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара 23 октября 21:55 (UTC+04), В мире 630
Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде 23 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 650
За это можно получить штраф в 100 манатов 23 октября 21:41 (UTC+04), Общество 810
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 23 октября 21:30 (UTC+04), Политика 4 149
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 23 октября 21:18 (UTC+04), Общество 1 653
В США указали на уязвимость экономики Китая 23 октября 21:16 (UTC+04), В мире 652
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта 23 октября 21:09 (UTC+04), Экономика 642
Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО 23 октября 21:05 (UTC+04), Политика 1 730
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО 23 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 521
В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность 23 октября 20:43 (UTC+04), В мире 692
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub - FOTO 23 октября 20:43 (UTC+04), Azərbaycanca 667
Срок ареста Роберта Кочаряна продлили 23 октября 20:34 (UTC+04), В мире 1 949
Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО 23 октября 20:30 (UTC+04), Культура 1 765
В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО 23 октября 20:22 (UTC+04), Общество 3 616
Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе 23 октября 20:15 (UTC+04), Это интересно 1 829
Qazaxda TIR yanıb 23 октября 20:10 (UTC+04), Azərbaycanca 717
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО 23 октября 20:08 (UTC+04), Общество 830
Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 23 октября 20:00 (UTC+04), Спорт 652
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 23 октября 19:45 (UTC+04), В мире 6 076
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 23 октября 19:31 (UTC+04), Политика 804
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 23 октября 19:18 (UTC+04), В мире 743
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 23 октября 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 665
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 18:57 (UTC+04), Политика 5 828
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 23 октября 18:53 (UTC+04), В мире 2 192
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 23 октября 18:49 (UTC+04), Спорт 1 943
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 23 октября 18:45 (UTC+04), В мире 702
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 18:36 (UTC+04), Политика 6 057
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 23 октября 18:29 (UTC+04), Политика 714
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 23 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 664
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 23 октября 18:20 (UTC+04), Политика 680
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 23 октября 18:13 (UTC+04), В мире 2 228
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 23 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 748
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 23 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 542
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 23 октября 17:49 (UTC+04), Экономика 2 135
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 23 октября 17:37 (UTC+04), В мире 713
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 23 октября 17:30 (UTC+04), Политика 6 983
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 23 октября 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 682
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 23 октября 17:17 (UTC+04), Культура 2 197
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 23 октября 17:06 (UTC+04), Политика 726
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 23 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 754
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 23 октября 17:00 (UTC+04), Экономика 730
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 717
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 2 399
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 746
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 645
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 23 октября 16:23 (UTC+04), Политика 7 187
Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 2 315
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 710
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 564
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 715
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 680
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 23 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 789
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 529
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 245
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 23 октября 15:20 (UTC+04), Экономика 2 505
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 1 734
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 544
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 841
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 777
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 643
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 23 октября 14:44 (UTC+04), В мире 2 687
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 23 октября 14:40 (UTC+04), Общество 5 799
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 784
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 23 октября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 568
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 23 октября 14:17 (UTC+04), Культура 561
Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 346
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 800
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 23 октября 13:45 (UTC+04), Культура 686
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 23 октября 13:41 (UTC+04), Политика 831
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 846
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 842
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 23 октября 13:35 (UTC+04), Автоновости 603
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 2 949
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 2 853
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 610
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 683
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 569
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 23 октября 12:50 (UTC+04), Спорт 572
Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 23 октября 12:45 (UTC+04), Общество 2 278
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 080
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 23 октября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 633
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 23 октября 12:34 (UTC+04), Общество 1 504
В Баку появится новая станция метро 23 октября 12:25 (UTC+04), Общество 9 876
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 584
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 623
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 23 октября 12:16 (UTC+04), Политика 8 481
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 766
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 911
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 617
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 23 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 825
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 23 октября 11:38 (UTC+04), Спорт 580
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 23 октября 11:31 (UTC+04), Общество 556
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 23 октября 11:28 (UTC+04), В мире 3 017
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 23 октября 11:21 (UTC+04), Общество 7 156
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 23 октября 11:19 (UTC+04), Общество 2 956
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 23 октября 11:16 (UTC+04), Экономика 3 297
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 270
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 23 октября 11:10 (UTC+04), Экономика 956
Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям? 23 октября 11:04 (UTC+04), Общество 644
İlkin ödənişsiz ev sahibi olmaq mümkündürmü? - Yeni qaydalar fürsət YARADIR - VİDEO 23 октября 10:53 (UTC+04), Azərbaycanca 913
В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике 23 октября 10:50 (UTC+04), Общество 2 751
Сыну Кочаряна продлили арест 23 октября 10:43 (UTC+04), В мире 910
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 23 октября 10:40 (UTC+04), Туризм
Азербайджан первым использовал ковровые мотивы в дизайне банкнот - Эльдар Микаилзаде - ИНТЕРВЬЮ 23 октября 10:22 (UTC+04), Культура 646
Арсен Венгер в Баку 23 октября 10:14 (UTC+04), Спорт 736
Трамп требует себе третий срок 23 октября 10:05 (UTC+04), В мире 1 000
Си Цзиньпин озвучил 5 программных приоритетов Китая 23 октября 10:02 (UTC+04), В мире 3 314
В Азербайджане раскрыли бюджетные приоритеты на 2027 год 23 октября 09:55 (UTC+04), Экономика 8 801
TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева 23 октября 09:50 (UTC+04), Политика 8 327
Классическое наследие Азербайджана - Назим Аливердибеков и Мамед Гулиев - ФОТО 23 октября 09:41 (UTC+04), Культура 610
В Ашхабаде завершилась конференция и выставка OGT 2026 - ФОТО 23 октября 09:28 (UTC+04), Экономика 2 012
SpaceX начала переговоры о доступе к десяткам тысяч вышек связи 23 октября 09:21 (UTC+04), Наука и технологии 608
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября 23 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Арда Гюлер продлил контракт с "Реалом" 23 октября 09:00 (UTC+04), Спорт 637
DCO поможет Азербайджану привлечь инвестиции в цифровую экономику 23 октября 08:52 (UTC+04), Экономика 1 013
Вниманию водителей: на этих дорогах Баку пробки - СПИСОК 23 октября 08:40 (UTC+04), Общество 3 032
В Китае мощное землетрясение унесло жизни 16 человек - ВИДЕО 23 октября 08:28 (UTC+04), В мире 3 636
Natiq Məmmədov – dövlətə və xalqa xidmətlə keçən 70 il 23 октября 08:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 586
Детям приходится идти 12 километров до школы - ВИДЕО 23 октября 08:13 (UTC+04), Общество 743
Армянская оппозиция все еще надеется «достать» Баку через СОР17 - о клоунаде в Ереване 23 октября 08:00 (UTC+04), Политика 6 362
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 23 октября 07:33 (UTC+04), Общество
В этом поселке снизились цены на квартиры - ВИДЕО 23 октября 06:27 (UTC+04), Общество 1 665
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 23 октября 05:10 (UTC+04), Общество
Назван способ спасти данные на смартфоне 23 октября 04:17 (UTC+04), Наука и технологии 788
В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света 23 октября 03:21 (UTC+04), Общество 4 066
Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО 23 октября 02:10 (UTC+04), Культура 792
Гороскоп на 23 октября - для каждого знака зодиака 23 октября 01:27 (UTC+04), Это интересно 953
Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО 23 октября 01:01 (UTC+04), Политика 1 459
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы 23 октября 00:25 (UTC+04), Политика 1 405
Хроника Победы (23.10.2020): Противник потерял контроль над войсками - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 503
В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК 22 октября 23:43 (UTC+04), Общество 8 321
В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ 22 октября 23:20 (UTC+04), Общество 948
В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 г. 22 октября 23:00 (UTC+04), Экономика 4 879
Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ 22 октября 22:46 (UTC+04), Общество 1 996
Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22 октября 22:30 (UTC+04), Политика 6 562
Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях 22 октября 22:15 (UTC+04), Общество 797
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы 22 октября 22:02 (UTC+04), Спорт 905
Иран выделит $20 млрд на импорт продукции 22 октября 21:46 (UTC+04), В мире 1 524
Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован 22 октября 21:31 (UTC+04), Общество 4 329
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции 22 октября 21:15 (UTC+04), В мире 1 519
Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане 22 октября 21:01 (UTC+04), Спорт 5 688
Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 22 октября 20:45 (UTC+04), Политика 6 797
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 22 октября 20:35 (UTC+04), Это интересно 865
BMW запустил программу добровольного увольнения 22 октября 20:20 (UTC+04), Автоновости 839
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 22 октября 20:01 (UTC+04), Спорт 951
В Китае произошло сильное землетрясение 22 октября 19:42 (UTC+04), В мире 1 661
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 22 октября 19:24 (UTC+04), Общество 4 571
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 22 октября 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 581
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 октября 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 22 октября 19:04 (UTC+04), Политика 1 668
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 22 октября 19:00 (UTC+04), Политика 9 064
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 22 октября 18:51 (UTC+04), Политика 5 498
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 22 октября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 703
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 22 октября 18:21 (UTC+04), Спорт 912
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 22 октября 18:09 (UTC+04), В мире 1 710
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 22 октября 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 526
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 22 октября 17:56 (UTC+04), Экономика 1 678
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 22 октября 17:48 (UTC+04), Экономика 1 649
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 22 октября 17:43 (UTC+04), Общество 1 000
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 22 октября 17:38 (UTC+04), В мире 1 662
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 22 октября 17:31 (UTC+04), Экономика 1 641
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 22 октября 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 702
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 22 октября 17:24 (UTC+04), Экономика 1 642
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 22 октября 17:18 (UTC+04), В мире 5 642
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 22 октября 17:08 (UTC+04), Спорт 4 782
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 22 октября 17:06 (UTC+04), Общество 722
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 22 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 629
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 22 октября 17:01 (UTC+04), Экономика 5 580
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 22 октября 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 19 788
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 22 октября 16:33 (UTC+04), Общество 1 494
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 22 октября 16:22 (UTC+04), Экономика 1 597
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 22 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 1 586
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 22 октября 16:12 (UTC+04), Экономика 1 638
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 22 октября 16:01 (UTC+04), Общество 821
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 22 октября 15:59 (UTC+04), Экономика 1 673
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 22 октября 15:55 (UTC+04), Политика 12 656
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 22 октября 15:43 (UTC+04), Экономика 1 660
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 22 октября 15:39 (UTC+04), Политика 5 814
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 22 октября 15:37 (UTC+04), Общество 1 007
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 22 октября 15:29 (UTC+04), Культура 777
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 22 октября 15:13 (UTC+04), Спорт 4 982
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 22 октября 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 639
Еще новости