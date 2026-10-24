İnsanlar yaşlandıqca hisslərini ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər - Psixoloq
Rusiyalı psixoloq Yekaterina Molniyanın sözlərinə görə, insanın hisslərini ifadə etmək vərdişi uşaqlıqdan formalaşır. Valideynlərin uşağa münasibəti onun yetkinlik dövründə sevgi və nəvaziş göstərmə tərzinə təsir edir. Əvvəlki nəsillərdə daha çox gündəlik ehtiyacların qarşılanmasına üstünlük verildiyindən, hissləri açıq ifadə etmək bəzən zəiflik kimi qəbul olunub.
Day.Az-ın məlumatına görə, mütəxəssis bildirib ki, yetkin insanlar çox vaxt darıxdıqlarını, sevgiyə və qucaqlanmağa ehtiyac duyduqlarını demək əvəzinə iş və gündəlik məsələlərdən danışmağa üstünlük verirlər. Bunun səbəblərindən biri sentimental görünmək və ya qarşı tərəfin soyuq reaksiyası ilə üzləşmək qorxusudur.
Psixoloq hesab edir ki, insanlar hisslərini ifadə etməyi öyrənməli və bu vərdişi gündəlik həyatlarında inkişaf etdirməlidirlər. Onun fikrincə, yalnız bayramlarda deyil, adi günlərdə də yaxınlara dəyər verdiyini söyləmək, xoş sözlər demək və nəvaziş göstərmək münasibətləri möhkəmləndirə bilər.
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