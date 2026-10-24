Eyni anda bir neçə iş görmək məhsuldarlığı azaldır – Psixoloqdan tövsiyələr
Rusiyalı psixoloq Yelena Skripaçovanın sözlərinə görə, eyni anda bir neçə iş görməyə çalışmaq məhsuldarlığı artırmaq əvəzinə, işin keyfiyyətini aşağı salır. Tapşırıqlar arasında tez-tez keçid etmək diqqətin yayınmasına, yorğunluğa və səhvlərin artmasına səbəb olur.
Day.Az-ın məlumatına görə, mütəxəssis bildirib ki, beyin müxtəlif tapşırıqları əsasən ardıcıl şəkildə emal edir. Bir işdən digərinə keçid zamanı diqqətin yenidən cəmlənməsi vaxt tələb edir. Davamlı bildirişlər və mesajlar isə zehni yüklənməni artıraraq stresə, emosional tükənməyə və yaradıcılığın zəifləməsinə gətirib çıxara bilər.
Psixoloq daha səmərəli işləmək üçün tapşırıqları prioritetləşdirməyi, bir işə diqqəti tam yönəltməyi və qadcetlərdən istifadəni məhdudlaşdırmağı tövsiyə edib. O, həmçinin zehni iş arasında fiziki fəaliyyətə vaxt ayırmağın yorğunluğu azaltmağa kömək edə biləcəyini vurğulayıb.
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