https://news.day.az/azerinews/1869222.html Tramp İranla müharibəni bitirmək variantlarını açıqlayıb ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkəsinin İranla müharibəni qısa müddətdə başa çatdıra biləcəyini, lakin münaqişəni tez bitirmək, yoxsa onun tədricən səngiməsinə imkan vermək arasında seçim etməli olduqlarını bildirib. "Reuters"in məlumatına görə, Tramp bu barədə Floridaya yola düşərkən jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Tramp İranla müharibəni bitirmək variantlarını açıqlayıb
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkəsinin İranla müharibəni qısa müddətdə başa çatdıra biləcəyini, lakin münaqişəni tez bitirmək, yoxsa onun tədricən səngiməsinə imkan vermək arasında seçim etməli olduqlarını bildirib.
"Reuters"in məlumatına görə, Tramp bu barədə Floridaya yola düşərkən jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Biz bunu çox qısa müddətdə başa çatdıra bilərik. Müharibəni tamamilə bitirmək istəyirik, yoxsa sadəcə onun tədricən sönməsinə imkan vermək istəyirik?", - deyə Tramp bildirib.
O, həmçinin neftin Hörmüz boğazından keçərək daşındığını qeyd edib.
"Biz istədiyimiz hər şeyi əldə edirik", - deyə ABŞ prezidenti vurğulayıb.
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