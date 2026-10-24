Dünya bazarlarında neft bahalaşdı
Dünya bazarında neft qiymətləri 3%-dən çox artıb.
Day.Az xəbər verir ki, oktyabrın 23-də "Brent" markalı neftin dekabr fyuçerslərinin qiyməti 3,55 dollar və ya 3,14% artaraq bir barel üçün 116,72 dollara yüksəlib.
ABŞ-ın "WTI" markalı neftinin dekabr fyuçersləri isə 3,80 dollar və ya 3,82% bahalaşaraq 103,27 dollara çatıb.
Neftin bahalaşması Yaxın Şərqdə geosiyasi gərginliyin artması və regiondan enerji tədarükündə mümkün fasilələrlə bağlı narahatlıqlar fonunda baş verib.
Analitiklər qeyd edirlər ki, neftin bahalaşmasının əsas səbəbi Yaxın Şərqdə geosiyasi gərginliyin güclənməsidir. Səudiyyə Ərəbistanının enerji obyektlərinə hücumlar və regionda neft daşımalarının təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıqlar qlobal bazarda təchizat risklərini artıraraq qiymətlərin yüksəlməsinə təkan verib.
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