Evdə yanğın riski yaradan məişət texnikaları
Məişət texnikalarından düzgün istifadə edilməməsi evdə yanğınlara səbəb ola bilər. Ən yüksək riskli cihazlar arasında elektrik plitələri, sobalar və bişirmə panelləri yer alır. Yemək hazırlayarkən diqqətsizlik, eləcə də cihazların nəzarətsiz saxlanılması təhlükəni artırır.
Day.Az xəbər verir ki, paltaryuyan və qabyuyan maşınlar, soyuducular, paltarqurudan maşınlar, elektriklə qızdırılan ədyallar və akkumulyator şarj cihazları da yanğın riski yarada bilər. Xüsusilə paltarqurudan maşının filtrində liflərin toplanması və bir neçə güclü elektrik cihazının eyni uzadıcıya qoşulması təhlükəlidir. Bu zaman kabellər həddindən artıq qızaraq alışa bilər.
Yanğın riskini azaltmaq üçün cihazların təlimatlarına əməl etmək, filtrləri mütəmadi təmizləmək və nasaz avadanlıqlardan istifadə etməmək vacibdir. Yüksək güclü cihazları həddindən artıq yüklənmiş uzadıcılara qoşmaqdan çəkinmək, elektrik kabellərini və rozetkaları yoxlamaq lazımdır. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək məişət yanğınlarının qarşısını almağa kömək edir.
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