https://news.day.az/azerinews/1871096.html Bərdədə avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, sürücü xəsarət alıb Bərdədə baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı sürücü xəsarət alıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, qəza keçmiş məcburi köçkünlər üçün salınmış 588 saylı qəsəbənin ərazisində baş verib.
Bərdədə avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, sürücü xəsarət alıb
Bərdədə baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı sürücü xəsarət alıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, qəza keçmiş məcburi köçkünlər üçün salınmış 588 saylı qəsəbənin ərazisində baş verib.
Qəsəbə sakini, 2009-cu il təvəllüdlü Şirin Səfərzadə İlham oğlu idarə etdiyi "VAZ-21011" markalı, 02-BC-021 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və elektrik dirəyinə çırpılıb. Nəticədə sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. O, təcili tibbi yardım avtomobili ilə Bərdə Diaqnostika Mərkəzinə çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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