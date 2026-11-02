https://news.day.az/azerinews/1871424.html Bakının mərkəzində piyadanı maşın vurdu Bakının mərkəzində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Əhməd Cavad küçəsində, Mirzə Fətəli Axundov adına parkın qarşısında qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, 40 yaşlarında olan piyadanı "Nissan" markalı avtomobil vurub.
Bakının mərkəzində piyadanı maşın vurdu
Bakının mərkəzində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Əhməd Cavad küçəsində, Mirzə Fətəli Axundov adına parkın qarşısında qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, 40 yaşlarında olan piyadanı "Nissan" markalı avtomobil vurub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan şəxsin vəziyyəti və xəstəxanaya aparılıb-aparılmadığı barədə hələlik məlumat yoxdur.
Qəzanın başvermə səbəbləri araşdırılır.
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