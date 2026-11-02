https://news.day.az/azerinews/1871428.html 40 yaşlı kişi güllə yarasından öldü Ağdaş sakini güllə yarasından ölüb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 40 yaşlı Rəşad Abidovun meyiti evinin həyətində aşkarlanıb. Şəxsin ov tüfəngindən açılan atəş nəticəsində aldığı xəsarət sonrası vəfat etdiyi məlum olub. Hadisə yerinə polis və prokurorluq orqanı əməkdaşları cəlb edilib.
40 yaşlı kişi güllə yarasından öldü
Ağdaş sakini güllə yarasından ölüb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 40 yaşlı Rəşad Abidovun meyiti evinin həyətində aşkarlanıb.
Şəxsin ov tüfəngindən açılan atəş nəticəsində aldığı xəsarət sonrası vəfat etdiyi məlum olub.
Hadisə yerinə polis və prokurorluq orqanı əməkdaşları cəlb edilib.
Faktla bağlı Ağdaş Rayon Prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.
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