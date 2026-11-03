https://news.day.az/azerinews/1871508.html Paket çayların gizli təhlükəsi: Araşdırmadan narahatedici nəticələr Alimlərin araşdırmasına görə, bəzi paket çaylar isti su ilə təmas zamanı içkiyə minlərlə mikroplastik hissəcik buraxa bilər. Day.Az xəbər verir ki, Türkiyənin Rəcəb Tayyib Ərdoğan Universitetinin tədqiqatçıları bir çay paketindən 2500-ə qədər mikroplastik hissəciyin keçə bildiyini müəyyən ediblər.

Paket çayların gizli təhlükəsi: Araşdırmadan narahatedici nəticələr

Azərbaycanca, 3 ноября 2026 06:51 (UTC +04:00) 138
Paket çayların gizli təhlükəsi:

Alimlərin araşdırmasına görə, bəzi paket çaylar isti su ilə təmas zamanı içkiyə minlərlə mikroplastik hissəcik buraxa bilər.

Day.Az xəbər verir ki, Türkiyənin Rəcəb Tayyib Ərdoğan Universitetinin tədqiqatçıları bir çay paketindən 2500-ə qədər mikroplastik hissəciyin keçə bildiyini müəyyən ediblər.

Araşdırma zamanı plastik paketlərdə bisfenol A (BPA) və ftalatlar kimi kimyəvi maddələr də aşkarlanıb.

Mütəxəssislər bildirirlər ki, BPA kimi maddələrin orqanizmə daxil olması xüsusilə uşaqlar və hamilə qadınlar üçün narahatlıq doğurur. Bununla belə, araşdırma paket çayların qəbulunun insanlarda birbaşa xəstəlik yaratdığını sübut etmir. Alimlər mikroplastiklərin sağlamlığa mümkün təsirlərinin daha ətraflı öyrənilməsinə ehtiyac olduğunu vurğulayırlar.

Mikroplastiklə təması azaltmaq üçün mütəxəssislər paket çay əvəzinə yarpaq çaylara üstünlük verməyi, dəmləmə zamanı metal və ya keramika süzgəclərdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Həmçinin isti içkiləri plastik stəkanlarda qəbul etməkdən çəkinmək məsləhət görülür.

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