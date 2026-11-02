https://news.day.az/azerinews/1871552.html Bəzi ərazilərdə işıq olmayacaq Təmir və yenidənqurma işləri ilə əlaqədar Bakının Yasamal, Səbail, Binəqədi və Xəzər rayonlarında elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.

Bəzi ərazilərdə işıq olmayacaq

Azərbaycanca, 2 ноября 2026 22:18 (UTC +04:00) 158
Bəzi ərazilərdə işıq olmayacaq

Təmir və yenidənqurma işləri ilə əlaqədar Bakının Yasamal, Səbail, Binəqədi və Xəzər rayonlarında elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət yaranacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.

Bildirilib ki, noyabrın 3-də Yasamal, Səbail, Binəqədi və Xəzər Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarələrinin (RETSİ) xidməti ərazilərində təmir və yenidənqurma işləri aparılacaq.

Yasamalda Transformator Məntəqəsində (TM) görüləcək təmir işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan 13:00-dək Abbas Mirzə Şərifzadə, Akim Abbasov, Bəsti Bağırova, Cəfər Cabbarlı, Zahid Xəlilov, Zivər bəy Əhmədbəyov küçələri və Mətbuat prospektinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq.

Səbail rayonunda TM-də təmir işləri icra olunarkən Badamdar qəsəbəsi 2-ci yaşayış massivində və Mikayıl Müşfiq küçəsində saat 10:00-dan 14:00-dək enerjinin verilişində qısa müddətli fasilə yaranacaq.

Binəqədidə 35/6 kV-luq 93 saylı yarımstansiyadan qidalanan 6 kV-luq "Aşağı Sulutəpə" və "Xocəsən" hava xətlərində təmir işləri həyata keçiriləcək. Beləliklə, planlı fasilə saat 10:00-dan 13:00-dək Sulutəpə və Xocəsən qəsəbələrinin bəzi ərazilərini əhatə edəcək. Həmçinin 110/35/6 kV-luq "ETK-4" yarımstansiyasından çıxan 6 kV-luq "Masazır-1" və "Masazır-2" hava xətləri üzrə naqillər yenilənəcək. Yenidənqurma işləri zamanı 10 May küçəsində və Xırdalan-Binəqədi yolunun aşağı hissəsində saat 10:00-dan 17:00-dək enerjinin verilişi məhdudlaşdırılacaq.

Xəzər rayonunda 35/6 kV-luq 491 saylı yarımstansiyadan çıxan 6 kV-luq hava xətti üzrə naqillərin yenilənməsi işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan 16:00-dək Buzovna qəsəbəsi Albalılıq yaşayış massivi, Abşeron, Abbasqulu Abdullayev, Baba Salahov, İzmir, Musa Nağıyev, Məmməd Namazov küçələrinin bir sıra yerlərində enerjinin verilişi müvəqqəti dayandırılacaq.

Təmir və yenidənqurma işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilərdə abonentlər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunacaqlar.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#...
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Трамп намерен покинуть Белый дом 23:25 (UTC+04), В мире 202
В Бейруте произошёл мощный взрыв 23:03 (UTC+04), В мире 334
Казахстан приостановил прокачку нефти в российский город 22:52 (UTC+04), В мире 364
Бесспорные доказательства успешной экономической стратегии Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22:30 (UTC+04), Политика 3 560
Хуситы бомбят аэропорты Саудовской Аравии 22:16 (UTC+04), В мире 448
Криптобиржа Binance заявила о почти полном покрытии ущерба от взлома 22:00 (UTC+04), В мире 459
Германия и Великобритания рассматривают создание ракет нового поколения 21:46 (UTC+04), В мире 486
Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный 21:44 (UTC+04), Общество 467
В Италии предложили облагать богатых дополнительным налогом 21:32 (UTC+04), В мире 493
В США начинается решающая битва за контроль над Конгрессом 21:27 (UTC+04), В мире 521
В Турции произошли 2 землетрясения - ОБНОВЛЕНО 21:22 (UTC+04), В мире 537
В Баку изменили смеху движения нескольких автобусов 21:19 (UTC+04), Общество 479
Стало известно, как Британия может вернуться в ЕС 21:16 (UTC+04), В мире 515
YAP-ın təşkilatçılığı ilə 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTO 21:12 (UTC+04), Azərbaycanca 506
Массовые протесты и давление на власть: Германия устала ждать 21:05 (UTC+04), В мире 1 224
В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по конкуру 21:00 (UTC+04), Спорт 426
В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО 20:44 (UTC+04), Общество 526
В Турции начали новое расследование против Google 20:31 (UTC+04), Наука и технологии 480
Китай обошел США по тоннажу новых кораблей 20:22 (UTC+04), В мире 561
В Азербайджане выявили нарушения в 24 аптеках 20:14 (UTC+04), Общество 490
Баку и Вашингтон обсудили укрепление связей в сфере военного образования - ФОТО 20:06 (UTC+04), Политика 609
Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном 20:00 (UTC+04), В мире 606
За это нарушение в парке придется заплатить до 2 500 манатов 19:56 (UTC+04), Общество 631
Лайнер Wizz Air экстренно сел в Будапеште - Причина 19:48 (UTC+04), В мире 633
Азербайджанский каратист завоевал серебро первенства Европы в Болгарии - ФОТО 19:35 (UTC+04), Спорт 460
Черногория выдаст Азербайджану обвиняемого в смертельном ДТП 19:23 (UTC+04), Общество 531
Chery представила рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 19:15 (UTC+04), Автоновости 494
В Губе завершился проект MEMİM "Дуновение культуры" - ФОТО 19:07 (UTC+04), Культура 501
Пять призывников попали под следствие за уклонение от службы 19:00 (UTC+04), Общество 584
Азербайджан и Китай обсудили создание совместного промпарка - ФОТО 18:53 (UTC+04), Экономика 5 650
В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 18:49 (UTC+04), Политика 669
Мировые запасы одного вида топлива упали до рекордных значений 18:41 (UTC+04), В мире 732
Два человека привлечены к уголовной ответственности по делу о гибели людей в Шеки 18:34 (UTC+04), Общество 578
Сержик джан, вас уже ждут 18:30 (UTC+04), Политика 5 717
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана - ФОТО 18:26 (UTC+04), Политика 664
ГЭЦ предупредил пользователей об угрозе кибератак 18:15 (UTC+04), Общество 532
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства - ФОТО 18:06 (UTC+04), Политика 698
"Нефтчи" ищет новичков в Венгрии и Португалии 18:02 (UTC+04), Спорт 511
В Азербайджане стартовал "Месяц цифровых медиа" - ФОТО 17:58 (UTC+04), Общество 526
В Стамбуле оказали бесплатную медицинскую помощь 200 детям из Азербайджана - ФОТО 17:54 (UTC+04), Общество 536
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО 17:49 (UTC+04), Общество 530
Глава ИВ Сабаильского района встретился с аксакалами и известными представителями интеллигенции района - ФОТО 17:45 (UTC+04), Общество 655
Платформа для платежей в мобильных играх зарегистрировалась в Азербайджане 17:40 (UTC+04), Наука и технологии 497
Ceyranbatan gölündən meyit tapılıb? - Rəsmi açıqlama 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 719
В Баку ограничат движение на этой дороге 17:29 (UTC+04), Общество 559
Parkda bunu edənlər yüksək məbləğdə CƏRİMƏLƏNƏCƏK 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 768
Экоцид не по адресу – как Le Figaro подыгрывает армянству 17:20 (UTC+04), Политика 6 273
В Баку состоялся показ моноспектакля "Тигр" - ФОТО 17:14 (UTC+04), Культура 531
В Азербайджане задержали блогера за избиение матери - ВИДЕО 17:10 (UTC+04), Общество 628
На границе Азербайджана и Грузии обнаружили контрабандный груз 17:06 (UTC+04), Общество 524
У министра труда и соцзащиты населения Азербайджана новый советник 16:58 (UTC+04), Экономика 749
В Бакинском порту появится интермодальный грузовой терминал - ФОТО 16:49 (UTC+04), Экономика 728
Mercedes-Benz представил новый двигатель с электротурбиной 16:41 (UTC+04), Автоновости 504
Иран нацелен на укрепление отношений со странами ЦА и Южного Кавказа 16:34 (UTC+04), В мире 715
Азербайджанский боец одержал досрочную победу на чемпионате мира по ММА - ФОТО 16:29 (UTC+04), Спорт 519
Сильный пожар в центре Тбилиси - ВИДЕО 16:21 (UTC+04), В мире 825
Премьер Бельгии подал в отставку 16:17 (UTC+04), В мире 740
Мировые поставки смартфонов упали до минимума 16:13 (UTC+04), Наука и технологии 518
Распространяется новый штамм COVID-19: какова ситуация в Азербайджане? 16:10 (UTC+04), Общество 1 518
В Баку автомобиль влетел в известный магазин косметики 16:03 (UTC+04), Общество 649
Азербайджан - в десятке мировых лидеров по экспорту газа 16:00 (UTC+04), Экономика 759
В Казахстане задержали 10 человек за попытку госпереворота - ВИДЕО 15:47 (UTC+04), В мире 823
Bakı Limanında intermodal yük terminalı yaradılacaq - FOTO 15:43 (UTC+04), Azərbaycanca 735
Раскрыты главные причины медленной работы смартфона 15:41 (UTC+04), Наука и технологии 532
PASHA Holding отмечает 20-летие 15:35 (UTC+04), Экономика 7 375
Дворянское собрание может вновь заработать в Азербайджане 15:33 (UTC+04), Общество 576
Педагоги смогут ездить на общественном транспорте по специальному тарифу 15:25 (UTC+04), Общество 3 478
Kreditini ödəyə bilməyənlərə ŞAD XƏBƏR - VİDEO 15:21 (UTC+04), Azərbaycanca 785
ЕС проведет диалог по повышению конкурентоспособности Среднего коридора 15:18 (UTC+04), В мире 748
HONOR X9e Pro: смартфон, который бросает вызов ограничениям - ФОТО (R) 15:15 (UTC+04), Экономика 783
В Азербайджане арестовали чиновника по обвинению во взяточничестве 15:12 (UTC+04), Общество 641
Французы выставили Макрону счет за годы неудачной политики 15:10 (UTC+04), Политика 6 555
Назван объем нефтяных запасов Азербайджана 15:06 (UTC+04), Экономика 905
Два взгляда, один горизонт: в Баку открылась выставка художников из Латвии - ФОТО 15:00 (UTC+04), Культура 527
ТОП самых популярных соцсетей в Азербайджане - СПИСОК 14:50 (UTC+04), Наука и технологии 570
В Азербайджане продолжатся мониторинги соблюдения школьной формы 14:38 (UTC+04), Общество 552
Стали известны результаты президентских выборов в Болгарии 14:24 (UTC+04), В мире 821
В центре Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО 14:20 (UTC+04), Общество 721
Октябрь в Азербайджане оказался теплее климатической нормы 14:04 (UTC+04), Общество 530
Произведенная в Агдаме обувь выходит на рынки Канады и Европы - ФОТО 13:55 (UTC+04), Экономика 968
Пашинян сделал заявление о проекте новой Конституции Армении 13:47 (UTC+04), Политика 1 083
SOCAR увеличила объем буровых работ 13:40 (UTC+04), Экономика 844
Пашинян сообщил о новых шагах по реализации «Маршрута Трампа» 13:38 (UTC+04), Экономика 834
В автомобилях Changan могут появиться ванночки для ног 13:35 (UTC+04), Автоновости 909
Астрономы объяснили загадочный сигнал "планеты-призрака" 13:32 (UTC+04), Это интересно 537
Матеус Силва объяснил проблемы "Карабаха" в атаке 13:18 (UTC+04), Спорт 566
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:07 (UTC+04), Общество 611
Реджеп Тайип Эрдоган в небе над Азербайджаном поздравил Президента Ильхама Алиева и наш народ с Днем Победы - ВИДЕО 13:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 240
В Иране назвали условие открытия Ормузского пролива 12:59 (UTC+04), В мире 876
Обезврежены проникшие в воздушное пространство Азербайджана дроны - ФОТО 12:53 (UTC+04), Общество 1 152
Обязательна ли единая форма в частных школах? - ответил замминистра 12:35 (UTC+04), Общество 1 234
Дома и участки в пригородах Баку могут подорожать - ПРИЧИНА 12:26 (UTC+04), Общество 2 168
Азербайджан представят 40 шахматистов на юношеском чемпионате Европы 12:15 (UTC+04), Спорт 550
В Азербайджане пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана 12:03 (UTC+04), Общество 546
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 11:49 (UTC+04), Общество 566
Сколько мин обнаружили в Карабахе за месяц? 11:45 (UTC+04), Общество 543
Dərman almaq xərci azalacaq? İcbari tibbi sığortada YENİLİK - VİDEO 11:40 (UTC+04), Azərbaycanca 943
Совет по медиа и вещанию предупредил о дезинформации в турецком сегменте соцсетей - ФОТО 11:40 (UTC+04), Политика 10 927
Во Франции студенты готовят новые акции протеста 11:33 (UTC+04), В мире 926
Казахстан и Азербайджан планируют создать грузовой терминал и паромную систему на Каспии 11:24 (UTC+04), Экономика 961
В этом месяце будет 11 нерабочих дней 11:20 (UTC+04), Общество 7 471
В Баку открылись вакансии для учителей 11:19 (UTC+04), Общество 597
На Индию надвигается циклон "Мурасу": планируется массовая эвакуация 11:16 (UTC+04), В мире 949
В Азербайджане увеличено количество районов и городов, снабжаемых теплом 11:10 (UTC+04), Общество 554
В Испании раскрыли новые подробности железнодорожной катастрофы 11:07 (UTC+04), В мире 993
В Баку раскрыта схема взяток с участием сотрудников налоговой службы 11:05 (UTC+04), Общество 719
В Азербайджане в лесу обнаружено обгоревшее тело 11:01 (UTC+04), Общество 626
Мелания Трамп поблагодарила Россию и Украину 10:59 (UTC+04), В мире 950
GEROPHARM расширяет доступность современной терапии сахарного диабета и ожирения в Азербайджане - ФОТО 10:56 (UTC+04), Общество 1 260
Такер Карлсон заявил о возможном ядерном ударе США по Ирану 10:53 (UTC+04), В мире 1 066
PASHA Bank обсудил возможности расширения финансовой инклюзивности на 12 конференции AMFA 10:54 (UTC+04), Экономика 905
Израиль повысил боеготовность на фоне возможной атаки Ирана - СМИ 10:46 (UTC+04), В мире 978
Когда завершится строительство новых тоннелей Бакинского метро? 10:42 (UTC+04), Общество 670
Антонелли впервые завоевал титул чемпиона "Формулы-1" 10:39 (UTC+04), Спорт 544
На границе Азербайджана с Ираном обезврежен вооруженный нарушитель - ФОТО 10:35 (UTC+04), Общество 8 147
В Азербайджане могут изменить условия погашения кредитов 10:31 (UTC+04), Экономика 999
Воровство денег азербайджанской прессы 10:20 (UTC+04), Общество 8 430
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
ВБ перенес дату утверждения проекта по сокращению выбросов метана в Азербайджане 10:09 (UTC+04), Экономика 980
Kart limiti gözlənilən nəticəni vermədi? Vətəndaşlar çıxış yolunu əlavə kartlarda tapdı - VİDEO 10:10 (UTC+04), Azərbaycanca 970
МЧС Азербайджана осуществило 175 выездов за неделю - ВИДЕО 10:00 (UTC+04), Общество 579
Стали известны подробности телефонного разговора Нетаньяху и Трампа 09:58 (UTC+04), В мире 1 047
В некоторых частях Баку не будет света 09:54 (UTC+04), Общество 599
Мультикультуральность Азербайджана – это фактор единства, а не разобщения - РАСКЛАД от Новруза Аслана 09:50 (UTC+04), Политика 10 022
Airbus и Boeing получат авиамоторы нового поколения от Rolls-Royce 09:35 (UTC+04), Автоновости 576
ФИА начала расследование в отношении Джорджа Расселла 09:30 (UTC+04), Спорт 651
Турция сообщила США о готовности принять переговоры по Украине 09:19 (UTC+04), В мире 1 001
ОЭС разработает планы действий по реализации транспортной стратегии до 2035 года - генсек - Интервью 09:16 (UTC+04), Экономика 1 032
США собирают разведданные о России и Китае 09:12 (UTC+04), В мире 993
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
Йотова побеждает на выборах президента Болгарии 08:52 (UTC+04), В мире 1 032
Макгрегор анонсировал завершение карьеры 08:45 (UTC+04), Спорт 580
Бизнес-джет потерпел крушение в США, есть погибшие - ВИДЕО 08:40 (UTC+04), В мире 1 064
Азербайджан и Китай нарастили товарооборот - ЦИФРЫ 08:29 (UTC+04), Экономика 999
Американцы выпустили автодом для мотоциклов - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Автоновости 632
Баку и Тбилиси меняют экономическую карту региона - ОБЗОР 08:00 (UTC+04), Политика 8 271
Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник 07:31 (UTC+04), Общество
В США запустили подписку на роботов, которые убираются у вас дома - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 690
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Грузовик с цистерной едва не попал под поезд в Польше - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), В мире 1 288
Найден механизм, помогающий раковым опухолям расти 03:30 (UTC+04), Медицина 762
В Словакии прошло соревнование по пивному Death Stranding 02:19 (UTC+04), Это интересно 713
Гороскоп на 2 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 842
Чемпионка Европы по легкой атлетике умерла в 34 года 00:48 (UTC+04), Спорт 832
Абдуллу Оджалана перевели в новую резиденцию на острове Имралы 00:33 (UTC+04), В мире 1 530
В Агстафе автомобиль сбил двух подростков 00:20 (UTC+04), Общество 772
Хроника Победы (02.11.2020): уничтоженные "Грады" и армянские фейки - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 591
В ОАЭ заявили о готовности к любому сценарию по Ирану 1 ноября 23:44 (UTC+04), В мире 1 514
Абдулла Кавукджу также подал в отставку в "Галатасарае" 1 ноября 23:25 (UTC+04), Спорт 807
Кадры обрушения скалы на людей в Каппадокии - ВИДЕО 1 ноября 23:04 (UTC+04), В мире 1 648
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным 1 ноября 22:49 (UTC+04), В мире 1 559
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 1 ноября 22:35 (UTC+04), Официальная хроника 12 234
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован обзор о деятельности главы государства за неделю - ВИДЕО 1 ноября 22:33 (UTC+04), Официальная хроника 9 694
Азербайджан и Алжир: союз памяти, уважения и солидарности - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 1 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 9 534
Трамп будет всячески препятствовать работе Конгресса 1 ноября 22:13 (UTC+04), В мире 1 563
Ибрагим Талыбов завоевал золотую медаль на Юношеских Олимпийских играх 1 ноября 21:58 (UTC+04), Спорт 777
В Геранбое автомобиль сбил пешехода 1 ноября 21:41 (UTC+04), Общество 765
Посол, который попрощался, но остался. Что происходит между Ереваном и Москвой 1 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 6 415
Стрельба в Техасе, погибли четыре человека 1 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 613
Разрушали мечети, теперь охраняют наследие: армянский цинизм в ЮНЕСКО - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 1 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 6 760
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алёна Алиева приняли участие в презентации проектов «Древний камень, современная память» и «Радиус ответственности» - ФОТО 1 ноября 20:54 (UTC+04), Официальная хроника 28 479
ФСБ при проверке данных США о теракте в Москве задержала подростка 1 ноября 20:42 (UTC+04), В мире 1 611
Азербайджан завершил ЧМ по борьбе в Астане шестью медалями 1 ноября 20:29 (UTC+04), Спорт 788
Иран заявил о готовности одновременно к обороне и дипломатии 1 ноября 20:18 (UTC+04), В мире 1 646
Латвия впервые приняла председательство в СБ ООН 1 ноября 20:05 (UTC+04), В мире 1 624
Китай испытал "убийцу авианосцев" - ВИДЕО 1 ноября 19:56 (UTC+04), В мире 1 990
Азербайджан намерен расширить географию поставок сельхозпродукции - ОБЗОР от Azernews 1 ноября 19:45 (UTC+04), Экономика 2 122
«Фенербахче» предложил тренеру «Сабаха» трехлетний контракт 1 ноября 19:37 (UTC+04), Спорт 1 011
В Азербайджане предупредили об угрозе для пользователей Apple 1 ноября 19:25 (UTC+04), Наука и технологии 1 202
В Азербайджане скончался профессор - ФОТО 1 ноября 19:13 (UTC+04), Общество 1 181
Совет печати осудил нападение на журналиста в Баку 1 ноября 19:01 (UTC+04), Общество 953
Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Астане 1 ноября 18:59 (UTC+04), Спорт 885
Во Франции увеличилось число задержанных и пострадавших во время беспорядков 1 ноября 18:48 (UTC+04), В мире 1 739
Прогноз погоды на предстоящую неделю 1 ноября 18:35 (UTC+04), Общество
В Баку разыграют Кубок Победы по конным скачкам 1 ноября 18:26 (UTC+04), Спорт 875
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 ноября 18:10 (UTC+04), Общество 897
Азербайджан и Сербия: сохранит ли Белград курс на сближение с Баку - ОБЗОР от Азера Ахмедбейли 1 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 5 120
В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов 1 ноября 17:43 (UTC+04), Экономика 1 775
На Земле завершилась магнитная буря 1 ноября 17:27 (UTC+04), Это интересно 909
Президент Израиля призвал партии найти компромисс 1 ноября 17:10 (UTC+04), В мире 1 821
Спаллетти могут уволить из "Ювентуса" 1 ноября 16:54 (UTC+04), Спорт 883
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 1 ноября 16:35 (UTC+04), Политика 1 719
Протесты в Португалии: есть задержанные и пострадавшие - ФОТО 1 ноября 16:32 (UTC+04), В мире 1 756
Беспорядки во Франции: более 560 задержанных - ВИДЕО 1 ноября 16:15 (UTC+04), В мире 5 397
Премьер Польши обвинил Россию в политическом кризисе в стране 1 ноября 15:55 (UTC+04), В мире 1 774
Во Франции при столкновениях с полицией пострадали не менее 60 человек 1 ноября 15:39 (UTC+04), В мире 1 741
Флаги и портреты: чьи уши виднеются за радикальными акциями против Азербайджана? 1 ноября 15:35 (UTC+04), Политика 4 460
Более 2000 человек приняли участие в «Забеге Победы» в Баку - министр 1 ноября 15:31 (UTC+04), Спорт 856
Дорожная полиция обратилась к водителям 1 ноября 15:25 (UTC+04), Общество 810
В Гёйгёле грузовик врезался в стену, есть погибший 1 ноября 15:09 (UTC+04), Общество 812
Обычный планктон спас Землю от перегрева в ледниковый период 1 ноября 14:59 (UTC+04), Это интересно 834
Первый дополнительный поезд Баку – Тбилиси отправился со стопроцентной заполняемостью - ФОТО 1 ноября 14:42 (UTC+04), Общество 962
В Турции предложили создать 19 новых провинций 1 ноября 14:36 (UTC+04), В мире 1 807
Ученые выяснили, как воображаемые вкусы и запахи усиливают желание путешествовать 1 ноября 14:24 (UTC+04), Туризм 739
Совет по медиа и вещанию осудил нападения на журналистов 1 ноября 14:05 (UTC+04), Политика 5 941
Баку примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту 1 ноября 14:01 (UTC+04), Спорт 851
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 1 ноября 13:48 (UTC+04), Общество 853
Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы - ФОТО 1 ноября 13:36 (UTC+04), Культура 864
Рафинья повторил достижение Месси в чемпионате Испании 1 ноября 13:19 (UTC+04), Спорт 853
В Баку пять женщин были госпитализированы с подозрением на отравление 1 ноября 12:53 (UTC+04), Общество 912
Еще новости