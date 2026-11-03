https://news.day.az/azerinews/1871579.html Yeni ombudsman bu gün seçiləcək - Üç namizəd var Azərbaycanın yeni İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsmanı) bu gün seçiləcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin bugünkü plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib. Belə ki, plenar iclasda Azərbaycan Respublikası İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) seçilməsi haqqında məsələyə baxılacaq.
Yeni ombudsman bu gün seçiləcək - Üç namizəd var
Azərbaycanın yeni İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsmanı) bu gün seçiləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin bugünkü plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Belə ki, plenar iclasda Azərbaycan Respublikası İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) seçilməsi haqqında məsələyə baxılacaq.
Qeyd edək ki, bu vəzifəyə üç namizədin adı təqdim edilib. Onlar Səbinə Əliyeva, Elşanə Vəliyeva və Ceyhun Qaracayevdir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре