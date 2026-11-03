https://news.day.az/azerinews/1871592.html Pensiyalar bu tarixdə veriləcək Noyabr ayının pensiyalarının ödəniləcəyi tarix məlum olub. Day.Az bildirir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfndən Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının noyabrın 13-də ödənilməsi nəzərdə tutulub.

Pensiyalar bu tarixdə veriləcək

Azərbaycanca, 3 ноября 2026 09:46 (UTC +04:00) 189
Pensiyalar bu tarixdə veriləcək

Noyabr ayının pensiyalarının ödəniləcəyi tarix məlum olub.

Day.Az bildirir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfndən Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının noyabrın 13-də ödənilməsi nəzərdə tutulub.

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