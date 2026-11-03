https://news.day.az/azerinews/1871625.html Qızıl və gümüş ucuzlaşıb Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 43,47 dollar azalaraq 3916,08 dollar təşkil edib. Day.Az xəbər verir ki, gümüşün qiyməti isə 1,61 dollar azalaraq 49,22 dollara bərabər olub.
Qızıl və gümüş ucuzlaşıb
Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 43,47 dollar azalaraq 3916,08 dollar təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, gümüşün qiyməti isə 1,61 dollar azalaraq 49,22 dollara bərabər olub.
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