https://news.day.az/azerinews/1874374.html Kərə yağını kimlər yeməməlidir? Kərə yağı gündəlik qidalanmada geniş istifadə olunsa da, bəzi insanlar onun qəbuluna diqqət yetirməlidir. Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə süd zülalına allergiyası olanlar kərə yağından uzaq durmalı və məhsulun tərkibini diqqətlə yoxlamalıdırlar. Çünki tərkibində qalan süd zülalları allergik reaksiyalara səbəb ola bilər.

Kərə yağını kimlər yeməməlidir?

Azərbaycanca, 15 ноября 2026 05:52 (UTC +04:00) 125
Kərə yağını kimlər yeməməlidir?

Kərə yağı gündəlik qidalanmada geniş istifadə olunsa da, bəzi insanlar onun qəbuluna diqqət yetirməlidir.

Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə süd zülalına allergiyası olanlar kərə yağından uzaq durmalı və məhsulun tərkibini diqqətlə yoxlamalıdırlar. Çünki tərkibində qalan süd zülalları allergik reaksiyalara səbəb ola bilər.

Yüksək xolesterini, ürək-damar xəstəlikləri olan, infarkt və ya insult keçirmiş şəxslər kərə yağının qəbulunu məhdudlaşdırmalıdırlar. Məhsulun tərkibindəki doymuş yağlar qanda LDL xolesterinin səviyyəsini artıra bilər. Mütəxəssislər kərə yağı əvəzinə zeytun və günəbaxan yağı, qoz-fındıq, toxumlar və balıq kimi doymamış yağ mənbələrinə üstünlük verməyi tövsiyə edirlər.

Kərə yağı yüksək kalorili olduğundan çəkisinə nəzarət edənlər də onun miqdarına diqqət yetirməlidirlər. 100 qram kərə yağı təxminən 700-750 kilokalori təşkil edir. Hər kəs üçün vahid gündəlik norma olmasa da, sağlam yetkin insanlar balanslı qidalanma çərçivəsində 5-10 qramlıq kiçik porsiyadan istifadə edə bilərlər.

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В Баку представили Caspi Yards — новый комплекс у Каспийского моря с 44-этажной Victory Tower - ФОТО - ВИДЕО (R) 13 ноября 17:05 (UTC+04), Экономика 1 935
Азербайджанский боксер стал чемпионом юношеской Олимпиады - ФОТО 13 ноября 17:03 (UTC+04), Спорт 756
Дублинская декларация: Баку и Лондон закрепили то, что строили 30 лет - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 13 ноября 17:00 (UTC+04), Политика 6 707
Анар Рзаев призвал вернуть Союзу писателей Азербайджана бюджет Центра перевода 13 ноября 16:48 (UTC+04), Культура 6 699
Азербайджанский кикбоксер в 13-й раз стал чемпионом Европы - ВИДЕО 13 ноября 16:40 (UTC+04), Спорт 805
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"Bizi həmişə tərifləmək heç bir şey qazandırmayacaq" - Fərhad Bədəlbəyli 13 ноября 16:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 824
Азербайджан выразил соболезнования ОАЭ в связи с крупным ДТП 13 ноября 16:22 (UTC+04), Политика 1 900
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Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 13 ноября 15:53 (UTC+04), Общество 1 668
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Азербайджанский футболист может покинуть "Эрзурумспор" зимой 13 ноября 15:20 (UTC+04), Спорт 763
В Азербайджане начинаются осенние каникулы 13 ноября 15:11 (UTC+04), Общество 1 140
Объявлено расписание 1/8 финала Кубка Азербайджана 13 ноября 14:58 (UTC+04), Спорт 745
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Xəzər mənzərəli irimiqyaslı “Caspi Yards” layihəsi və 44 mərtəbəli “Zəfər Qülləsi” təqdim olunub - FOTO - VİDEO 13 ноября 14:25 (UTC+04), Azərbaycanca 2 633
SOCAR и bp оценили потенциал дальнейшей добычи нефти на АЧГ 13 ноября 14:17 (UTC+04), Экономика 1 941
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