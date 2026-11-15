https://news.day.az/azerinews/1874570.html Güclü külək ağacı avtomobilin üzərinə aşırdı - VİDEO Bakıda güclü külək fəsadlara səbəb olub. Day.Az İTV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı küləyin təsirindən ağac aşıb və park edilmiş avtomobilin üzərinə düşüb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsinə ciddi ziyan dəyib. Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olub-olmadığı barədə məlumat yoxdur.
Güclü külək ağacı avtomobilin üzərinə aşırdı - VİDEO
Bakıda güclü külək fəsadlara səbəb olub.
Day.Az İTV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı küləyin təsirindən ağac aşıb və park edilmiş avtomobilin üzərinə düşüb.
Nəticədə nəqliyyat vasitəsinə ciddi ziyan dəyib.
Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olub-olmadığı barədə məlumat yoxdur.
Xətai rayonu, Gəncə prospekti 97 ünvanında avtomobilin üzərinə aşmış sərv ağacı Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi tərəfindən kəsilərək ərazidən götürülüb.
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