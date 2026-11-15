https://news.day.az/azerinews/1874570.html Güclü külək ağacı avtomobilin üzərinə aşırdı - VİDEO Bakıda güclü külək fəsadlara səbəb olub. Day.Az İTV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı küləyin təsirindən ağac aşıb və park edilmiş avtomobilin üzərinə düşüb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsinə ciddi ziyan dəyib. Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olub-olmadığı barədə məlumat yoxdur.

Güclü külək ağacı avtomobilin üzərinə aşırdı - VİDEO

Azərbaycanca, 15 ноября 2026 23:06 (UTC +04:00) 200
Güclü külək ağacı avtomobilin üzərinə aşırdı

Bakıda güclü külək fəsadlara səbəb olub.

Day.Az İTV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı küləyin təsirindən ağac aşıb və park edilmiş avtomobilin üzərinə düşüb.

Nəticədə nəqliyyat vasitəsinə ciddi ziyan dəyib.

Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olub-olmadığı barədə məlumat yoxdur.

Xətai rayonu, Gəncə prospekti 97 ünvanında avtomobilin üzərinə aşmış sərv ağacı Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi tərəfindən kəsilərək ərazidən götürülüb.

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