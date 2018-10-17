В Центре мугама состоялся замечательный концерт в рамках проекта “Yaradanlar və yaşadanlar” - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики состоялся концерт в рамках совместного проекта телеканала "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио и Центра мугама под названием "Yaradanlar və yaşadanlar", посвященный творчеству Шовкет Алекперовой.

На концерте в сопровождении инструментального ансамбля "Səadət" под управлением народного артиста Агаджабраила Абасалиева выступили с песнями из репертуара Шовкет Алекперовой народная артистка Айгюн Байрамова с песней "Küsüb məndən", заслуженные артисты Закир Алиев с песней "Dərələr", Алмаз Оруджева - "Bu dünya", Беимханум Велиева - "Yavaş-yavaş", Эхтирам Гусейнов - "Gəlmədin", солисты Азербайджанского телевидения и радио Сабина Арабли - "Aldatmayaq bir-birimizi", Забита Алиева - "Güldür məni".

Последним номером зрителям была представлена песня "Tövhə" в исполнении Беимханум Велиевой и Айтан Магеррамовой.

Ведущим концерта выступил заслуженный артист Рашад Ильясов.

Концерт завершился продолжительными овациями публики.

Добавим, что 18 октября в 19:00 в Международном центре мугама состоится гала-концерт победителей конкурса "I am jazzman!".

Билеты можно приобрести в кассах города, центрах АSAN xidmət и на сайте İticket.az.

Н. Гасымова