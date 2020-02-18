В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета с аншлагом прошла оперетта великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новая трактовка этого бессмертного произведения, любовь к которому не ослабевает, а только крепнет с годами, вызвала большой интерес зрительской аудитории. Блистательная игра актеров, прекрасная работа режиссера-постановщика, заслуженного деятеля искусств Хафиза Гулиева превратили спектакль в настоящий праздник.

Остроумный Аскер в блестящей интерпретации заслуженного артиста Рамиля Гасымова, комический образ Султан-бека, мастерски созданный заслуженным артистом Джахангиром Гурбановым, нежная романтичная Гюльчохра (заслуженная артистка Инара Бабаева), Телли (народная артистка Гюльяз Мамедова), Ася (Айсель Ибрагимова), верный друг Аскера - Сулейман (заслуженный артист Турал Агасиев), тётя Аскера - Джахан хала (заслуженная артистка Гюлистан Алиева), комичный Вели (Садиг Меликов) словно пришли к нам из прошлого века - настолько близка была современному зрителю атмосфера, царящая на сцене.

Отметим, что образ Аскера - настоящего азербайджанского мужчины, решительного, смелого и в то же время прогрессивно мыслящего, выступающего против старых традиций, в современной интерпретации Рамиля Гасымова после образа, созданного такими корифеями, как Гусейнгулу Сарабский, Рашид Бейбутов, внес новое дыхание в этот бессмертный образ. Отдельного внимания заслуживает великолепное исполнение Симфонического оркестра театра под руководством заслуженного артиста, дирижера Эйюба Гулиева. Выступление артистов было встречено цветами и овациями зрителей.