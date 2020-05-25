Центр мугама представил очередной концерт в рамках проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət"

На телеканале Mədəniyyət (Культура) продолжаются прямые трансляции из Международного центра мугама в рамках проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостями очередного концерта стали молодые исполнители, студенты Азербайджанской национальной консерватории Ибрагим Бабаев, Исмайыл Зульфугаров (тар), Парвиз Мамедов (фортепиано), Вафадар Рамиз (ударные). Музыканты выступили с интересной концертной программой.

Гости эфира - молодые композиторы Айдан Алиева, Нигяр Алиева и Салех Назаров рассказали о заботе и внимании государства к вопросам творческого развития молодежи. Вокалисты Орхан Гусейнов и Аян Тохиди представили произведения композиторов, исполнив их в музыкальном сопровождении заслуженной артистки Фариды Гусейновой и молодой пианистки Арзу Аскерли.

Исполнитель на кеманче Эльнур Салахов рассказал о своей творческой и педагогической деятельности, отметив, что выступает на концертах в Международном центре мугама как в составе ансамбля, так и в составе трио. Музыкант добавил, что Центр мугама играет важную роль в пропаганде азербайджанской музыки.

Отметим, что концерты в рамках проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət", реализуемого министерством культуры Азербайджана и телеканалом Mədəniyyət, транслируются из Международного центра мугама в прямом эфире в будние дни. Прямые трансляции также можно посмотреть на странице Центра мугама в Facebook. С анонсами концертов также можно ознакомиться на страницах Центра в социальных сетях.