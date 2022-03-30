Какие фильмы покажут в рамках Дней франкофонии в Азербайджане?

В Азербайджане с первого по 22 апреля пройдут Дни франкофонии, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Дни франкофонии будут организованы при участии шести дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане - посольств Франции, Латвии, Литвы, Марокко, Мексики и Чехии.

В связи с этим в Бакинском французском лицее состоялась пресс-конференция с участием глав вышеуказанных дипмиссий.

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс отметил, что после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса в Азербайджане вновь пройдут Дни франкофонии.

"Думаю, что фильмы, которые будут продемонстрированы в рамках мероприятия, и конкурс для школьников вызовут большой интерес. Радует, что обучение на французском языке в Азербайджане развивается. За последние 3-5 лет на 40 процентов увеличилось число изучающих французский язык. Французский язык является третьим после английского и русского, иностранным языком, изучаемым в средних школах Азербайджана", - сказал посол Франции.

В своем выступлении посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс подчеркнул, что в рамках Дней франкофонии 12 апреля состоится показ фильма "Четыре белые рубашки", снятого в 1967 году режиссером Роландом Калныньшем. Данная кинолента подверглась цензуре, и только в 2018 году состоялась ее мировая премьера. Фильм рассказывает о молодом рабочем, в свободное время увлеченно занимающемся музыкой.

Посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас рассказал, что в рамках Дней франкофонии его страна представит фотовыставку.

"Фотовыставка посвящена городу Каунас - культурной столице Европы 2022 года. Автор фоторабот Мартинас Плепис представляет взгляд на современную архитектуру города. Экспозиция называется "Мой оптимизм" и пройдет 6-8 апреля в галерее Art Tower", - сказал дипломат.

Посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш в своем выступлении отметил, что Организация Франкофонии объединяет более 80 государств. По его словам, отрадным является увеличение в Азербайджане числа изучающих французский язык.

Говоря о программе мероприятия, дипломат сказал, что Марокко представит два кинофильма.

"Эти киноленты удостоены международных наград, они о путешествиях. Фильм "Au Pays Des Merveilles" (В краю чудес) будет показан первого апреля на открытии Дней франкофонии. Показ другого фильма - "Hayat" (Жизнь) состоится второго апреля", - добавил он.

Посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт подчеркнул, что второго апреля состоится показ фильма "Žert" (Шутка). Лента снята на основе произведения французского писателя-прозаика чешского происхождения Милана Кундера.

Первый советник посольства Мексики в Азербайджане Альберто Аура Гонзалес рассказал, что в его стране проявляют большой интерес к французскому языку. Говоря о программе Дней франкофонии, он отметил, что 7 апреля состоится показ документального фильма "Visa To Paradise" (Виза в рай) режиссера Лиллиана Либермана.

В свою очередь советник по вопросам сотрудничества и культуры посольства Франции Жером Кель сказал, что в ходе Дней франкофонии будет продемонстрировано пять французских фильмов, которые будут интересны зрителям всех возрастных категорий. Это фильмы "Calamity", "La croisade" (Этот новый мир), "Rouge" (Красный), "Le mystere Henri Pick" (Тайна Анри Пика), "Le Quai d'Orsay" (Набережная Орсе).

Наряду с этим, 8 апреля состоится презентация книги Ровшана Агаева "Уроки французского языка" на французском языке. Также будет организована конференция, посвященная изучению французского языка.

Заместитель директора Французского института в Азербайджане Джонатан Унлу отметил, что, кроме кинопоказов, будет организован конкурс ораторского искусства для студентов Азербайджанского университета языков, Гянджинского государственного университета и Нахчыванского государственного университета.

Отметим, что кинопоказы пройдут в Cine club Landmark, Park Bulvar Cinema и Art Tower Gallery.