Государственная детская филармония выступит в Гяндже

В Гяндже пройдет мероприятие, посвященное 30-летию Азербайджанской государственной детской филармонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие, которое состоится 21 июня в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, будет отмечено концертом под названием "Шуша, мы вернулись".

Напомним, что Азербайджанской государственной детской филармонии принадлежит особая роль в формировании подрастающего поколения, развитии детей и подростков в различных областях искусства.