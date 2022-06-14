https://news.day.az/culture/1470743.html Государственная детская филармония выступит в Гяндже
Государственная детская филармония выступит в Гяндже
В Гяндже пройдет мероприятие, посвященное 30-летию Азербайджанской государственной детской филармонии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие, которое состоится 21 июня в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, будет отмечено концертом под названием "Шуша, мы вернулись".
Напомним, что Азербайджанской государственной детской филармонии принадлежит особая роль в формировании подрастающего поколения, развитии детей и подростков в различных областях искусства.
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