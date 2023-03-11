В Театре юного зрителя прошел день открытых дверей

В Государственном театре юного зрителя в рамках проекта "Один день в театре" прошел день открытых дверей, посвященный 150-летию со дня создания Азербайджанского профессионального национального театра - 10 марта, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для гостей была организована экскурсия по театру. В этот день театр также принял участие в телемарафоне, инициированным Министерством культуры Азербайджана в День национального театра, когда в течение дня на отечественных телеканалах было рассказано о деятельности театров, продемонстрированы спектакли, представлены выступления и высказывания мастеров, посвятивших свою жизнь сцене.

Зрителям был показан спектакль заслуженного артиста, режиссера Ниджата Кязымова "Чудесные ступени" (Möcüzəli pillələr), поставленного по одноименной пьесе народного артиста Агахана Салманлы (1941-2020). В ролях - заслуженный артист Эльнур Бахрамхан, Ильхан Садыгов, Рамиль Мамедов, Анар Сейфуллаев, Эльшан Шихалиев, Зульфия Алгусейнова, Зюмруд Гулиева, Мушфиг Алиев, Юсиф Дадашов, Анар Сафиев, Халиг Бекиров, Айгюн Фатуллаева, Бахрам Алигейдар, Нурлан Сулейманлы, Араз Пиримов, Илаха Амирханова и Гусейн Байрамов.

Основной целью постановки является ознакомление зрителя с театральной средой, процессом постановки спектакля, который осуществляется актерами от гримерной до сцены. Зрители как бы сами становятся участниками процесса. "Чудесные ступени" дают представление о театре и раскрывают загадочные моменты сценической жизни.