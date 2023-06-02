Участники проекта Бакинской филармонии "Gənclərə dəstək" выступили с концертом в Грузии

В Музее азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в городе Тбилиси (Грузия) состоялся концерт участников проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии.

Концертная программа была посвящена Международному дню защиты детей.

Выступившая в начале концертной программы заместитель директора Филармонии, координатор проекта "Gənclərə dəstək", доктор философии по искусствоведению, музыковед Айла Керимова-Закария подробно проинформировала гостей вечера о проекте, его целях и задачах, а также передала поздравления директора Филармонии, народного артиста Азербайджана, профессора, известного пианиста Мурада Адыгезалзаде по случаю праздника.

Было отмечено, что по мнению директора Филармонии Мурада Адыгезалзаде, одна из главных идей таких международных проектов - предоставить возможность молодым талантливым музыкантам выступить на мировых сценах, что способствует не только повышению уровня исполнительского мастерства молодых артистов, их карьерному росту, но и укреплению связей в области международного культурного сотрудничества. Проект создает уникальную атмосферу, в которой способен происходить диалог культур.

Была подчеркнута важность дальнейшего развития и расширения культурных связей между Грузией и Азербайджаном.

Далее слово было передано музыке, солисты программы - лауреаты республиканских и международных конкурсов Ага Рамазанлы (тар), Ляман Гурбани (фортепиано), Аднан Керимли (ударные), Захра Зейналова (фортепиано), Сура Руфат (скрипка), Нурай Гасанли (фортепиано), Бачи Микеладзе (фортепиано), Алеко Киделидзе (фортепиано), Тамар Квициани (фортепиано), Елене Мепаришвили (скрипка), Ана-Мария Гетсадзе (скрипка) представили слушателям свои выступления.

В программе прозвучали произведения азербайджанских, русских и западноевропейских композиторов. Концертная программа позволила ее участникам представить культуру своей страны на международном уровне и познакомиться с национальной культурой других стран.

В завершение программы заместитель директора Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова Лейла Алиева поблагодарила участников и вручила им дипломы.

Приятным дополнением стали памятные подарки, сувениры, которые были приготовлены для зрителей и участников от организаторов концерта.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов. Автор идеи проекта и его художественный руководитель - директор Филармонии Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - заместитель директора Филармонии Айла Керимова-Закария.

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