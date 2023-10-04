Азербайджан будет представлен на XVII молодежных Дельфийских играх СНГ

В Бишкеке с 6 по 10 октября пройдут XVII молодежные Дельфийские игры Содружества Независимых Государств. Азербайджан на играх представит ряд учебных заведений культуры и искусства.

Как сообщает Day.Az, в играх примут участие молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет. Им предстоит состязаться по различным номинациям народного, классического и современного искусства. В рамках игр также пройдут мастер-классы, официальные и научно-практические мероприятия.

Отметим, что молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ проводятся в целях содействия сохранению и развитию национальных культур, поощрения межкультурного диалога, укрепления связей между странами, сотрудничества молодежи, творческой интеллигенции и учебных заведений стран СНГ.

Конкурсная программа состоит из следующих номинаций: фортепиано, скрипка, академическое пение, сольное народное пение, эстрадное пение, народного танца, игра на духовых инструментах, изобразительное искусство, художественные ремесла, национальные инструменты. По итогам конкурса победителям будут присуждены специальные номинации.

Дельфийские игры стран СНГ проводятся с 2002 года. В их цели входят поиск и поддержка молодых талантов, подъем уровня культуры и искусства на международной арене, а также популяризация достижений культуры, искусства и спорта, образования и науки.