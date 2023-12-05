В Баку пройдет воркшоп на тему "Польша глазами азербайджанских художников"

В галерее NUR Art House, расположенной в Ичеришехер в Баку, рамках проекта Ambassador Cultural Club по инициативе посольства Польши в Азербайджане и при поддержки Arts Council Azerbaijan состоится воркшоп на тему "Польша глазами азербайджанских художников".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы мероприятия.

Куратор воркшопа Самира Фаизова.

В воркшопе примут участие художники Эльдар Бабазаде, Ройя Гасанова, Гюнай Бейлярова, Марьям Киблаева, Лейла Оруджева, Наиля Асланова, Катерина Рудакова, Севда Рустамова, Эхтирам Рустамов и Мяляк Аббасзаде.

Основной целью Arts Council Azerbaijan в проведении данного воркшопа является еще большее повышение у молодого поколения интереса к искусству, популяризация творчества азербайджанских художников.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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