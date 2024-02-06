В Баку почтили память выдающегося композитора Гара Гараева

В Баку в Доме-музее Гара Гараева при Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 106-летию со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева (1918-1982), сообщает Day.Az.

До начала мероприятия представители общественности, видные деятели культуры и искусства страны посетили Аллею почетного захоронения и почтили память Гара Гараева.

На мероприятии в Доме-музее Гара Гараева присутствовали заместитель министра культуры, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, народный артист СССР, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли, директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Азербайджана, профессор Мурад Адыгезалзаде и другие известные деятели культуры и искусства.

В своем выступлении директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры Алла Байрамова подчеркнула заслуги Гара Гараева в развитии национальной музыкальной культуры.

Директор Дома-музея, пианистка и педагог Зулейха Гараева-Багирова выразила признательность участникам мероприятия за внимание к памяти и творческому наследию Гара Гараева.

На мероприятии была продемонстрирована видеозапись выступления в Ханое Национального симфонического оркестра Вьетнама и Ханойского филармонического оркестра, которые исполнили "Вьетнамскую сюиту", написанную Гара Гараевым в 1954 году.

В своих выступлениях посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехдизаде, музыковед, доктор философии по искусствоведению Нигяр Ахундова и заслуженный деятель искусств, музыковед, профессор, преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Зумрюд Дадашзаде отметили, что творчество Гара Гараева охватывает все жанры, произведения композитора входят в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Далее была представлена музыкальная программа, на которой прозвучали сочинения Гара Гараева.

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