Шахин Мустафаев об инвестициях Азербайджана в экономику России

Общие инвестиции Азербайджана в Россию превышают один миллиард долларов, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на церемонии открытия делового центра Азербайджана в Астрахани, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, российские инвестиции в экономику Азербайджана достигли четырех миллиардов долларов.

"Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, поэтому не случайно, что Азербайджан открыл первое торговое представительство именно в России. В двухсторонней торговле наблюдается положительная тенденция. В 2017 году товарооборот между нашими странами увеличился на 22 процента и достиг двух миллиардов долларов. За четыре месяца этого года товарооборот увеличился уже на 30 процентов", - сказал Мустафаев.

В свою очередь, губернатор Астраханской области России Александр Жилкин обратил внимание на то, что в Баку идет строительство астраханского делового центра. Совместная работа двух объектов, по словам Жилкина, значительно расширит торгово-экономические связи между Россией и Азербайджаном, так как воспользоваться бизнес-площадками смогут бизнесмены из разных субъектов РФ.

Торжественная церемония открытия первого в России делового центра Азербайджана, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, состоялась в четверг в Астрахани. В многофункциональном пятиэтажном здании разместились выставочный зал, конференц-зал, офисные помещения и мини-отель. Общая площадь центра составляет пять тысяч квадратных метров.

На первом этаже центра находится выставочный зал, где представлена продукция 35 лучших азербайджанских компаний. В частности, на специальных витринах представлены промтовары, стройматериалы и пищевая продукция - орехи, чай, а также бренды Азербайджана - сушеная хурма и гранатовое вино. На втором этаже расположены офисы азербайджанских компаний, конференц-зал для переговоров, на верхних этажах - гостиничные номера и ресторан.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook