ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) построят четыре терминала в иранской Астаре.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник руководитель отдела по регулированию тарифов АЖД Эльхан Асадов на IV Международном форуме SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия" в Баку.

По его словам, среди этих терминалов - нефтяной, зерновой терминалы, терминал для обработки контейнеров и терминал общего назначения.

Говоря о деятельности АЖД, он отметил, что проводится большая работа по модернизации парка и ремонту железных дорог. В частности, из пятидесяти локомотивов, закупленных Азербайджаном, семь уже доставлены в страну.

Также продолжаются работы по упрощению и обработке таможенных процедур.

Отметим, что в первом квартале этого года в иранской Астаре при поддержке Азербайджана был построен грузовой терминал. Азербайджанская сторона взяла терминал в 25-летнюю аренду. Пропускная способность терминала, построенного в рамках реализации проекта "Север-Юг", составляет два миллиона тонн в год. В дальнейшем его пропускная способность будет увеличена до пяти миллионов тонн в год.

Международный транспортный коридор "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составит 20-25 дней.