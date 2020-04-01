Petkim сосредоточился на производстве сырья для медицинских товаров в условиях коронавируса

Нефтехимический комплекс Petkim азербайджанской госнефтекомпании SOCAR в Турции сосредоточен на производстве сырья для медицинских товаров в условиях пандемии коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR Turkey.

"В это трудное время из-за пандемии коронавируса Petkim работает непрерывно, чтобы удовлетворить нынешние потребности, сосредоточившись на производстве сырья для медицинских принадлежностей и упаковок", - сказали в компании.

Более того, Petkim полностью удовлетворяет спрос на сырье для производства масок и тканей для спецодежды, говорится в сообщении.

Отметим, что Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Его производственная мощность составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.

Долевое участие акционеров в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - 51 процент, 49 процентов акций находятся в свободном обращении на бирже.